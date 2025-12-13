º£½µ¤Î¡ÚÁá¤ï¤«¤ê³ô¼°»Ô¶·¡Û3½µÂ³¿¡¢FOMCÌµÉ÷ÄÌ²á¤â¥ª¥é¥¯¥ëµÞÍî¤ÇÇÈÍð´Þ¤ß
¢£º£½µ¤ÎÁê¾ì¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡1.Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï3½µÂ³¿¡¢°ì»þ5Ëü±ß³ä¤ì¾ìÌÌ¤â
¡¡2.½µÁ°È¾¤ÏÍÍ»Ò¸«¥àー¥ÉÂ³¤¯¡¢FOMC¤Ê¤É¹µ¤¨
¡¡3.ÊÆÍø²¼¤²·èÄê¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á²ñ¸«¤Ï¥Ï¥ÈÇÉÅª
¡¡4.SBGÂçÉý°Â¤ÇÇÈÍð´Þ¤ß¡¢¥ª¥é¥¯¥ëµÞÍî¤Ç
¡¡5.²¼ÃÍ¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¡¢¥Ð¥ê¥åー³ô¤Ë¤âÊª¿§
¢£½µ´Ö »Ô¾ì³µ¶·
¡¡º£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ344±ß(0.68¡ó)¹â¤Î5Ëü0836±ß¤È¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡¢½µÁ°È¾¤ÏÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤Î¶¯¤¤ÃÏ¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë°ì»þÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ë5Ëü±ßÂçÂæ¤ò²¼²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼ÃÍ¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¥Ëー¥º¤¬¶¯¤¯Äì·ø¤µ¤òÈ¯´ø¡£TOPIX¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡½µÌÀ¤±8Æü(·î)¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¤Ë¾å¾º¡£ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Î°ìÊý¡¢¹ñÆâÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤Î¸þ¤«¤¤É÷¤¬°Õ¼±¤µ¤ìÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Çä¤êÇã¤¤¸òºø¤â¼è°ú½ªÈ×¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£9Æü(²Ð)¤â¾®Éý¹â¡£°ú¤Â³¤ÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¶¯¤¯¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤¬¹ÈÏ°Ï¤ÎÌÃÊÁ¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢»Ø¿ô´óÍ¿ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÍ¤¬¤µ³ô¤¬Çã¤ï¤ìÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£10Æü(¿å)¤Ï¾®Éý°Â¡£ÆüËÜ»þ´ÖÍâÌ¤ÌÀ¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ëÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ(FOMC)¤Î·ë²Ì¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ(FRB)µÄÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹µ¤¨¡¢Çã¤¤¼ê¹µ¤¨´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£½µËö¤Î¥á¥¸¥ãーSQ¤ò¤Ë¤é¤ó¤À³¤³°¶Ú¤Ë¤è¤ëÀèÊª¤Ø¤ÎÇä¤êÇã¤¤¤â±Æ¶Á¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½ª»ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿FOMC¤Ç¤Ï»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢3²ñ¹çÏ¢Â³¤ÎÍø²¼¤²¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Î²ñ¸«¤â¥Ï¥ÈÇÉÅª¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤ê¡¢10Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ï¾å¾º¡£11Æü(ÌÚ)¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÂç¤¤¯ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£ÊÆ¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥ª¥é¥¯¥ë ¤¬»þ´Ö³°¤ÇµÞÍî¤·¡¢¤³¤ì¤ò²£ÌÜ¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¥àー¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¤ÈAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÀ°È÷·×²è¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î²¼¤²¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡£12Æü(¶â)¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°Æü¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ê¥åー³ô¤Ë¤âÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¡¢TOPIX¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¢£Íè½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡Íè½µ¤ÏÊÆÍø²¼¤²¤ÎÄÌ²á¸å¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ä¤ä·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¶äÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÍø¾å¤²¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ò»Ï¤á±Æ¶Á¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
¡¡½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤Î¤Û¤«¡¢15ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆü¶äÃ»´Ñ¡¢17ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë10·îµ¡³£¼õÃí¡¢19ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë11·îÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ11·î¤Î¹©¶ÈÀ¸»º¤È¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ11·î¸ÛÍÑÅý·×¤ÈÊÆ¹ñ10·î¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ11·î¤Î¸Ä¿Í½êÆÀ¤È¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÃí»ë¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¢£Æü¡¹¤ÎÆ°¤¡Ê12·î8Æü～12·î12Æü¡Ë
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡12·î 8Æü(·î)―― È¿È¯¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤â½ªÈ×Çã¤¤Ä¾¤µ¤ì¤ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 50581.94(¡¡ +90.07)¡¡¡¡ÇäÇã¹â19²¯5404Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû191²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡12·î 9Æü(²Ð)―― Â³¿¡¢Êý¸þ´¶·ç¤¯Å¸³«¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤¬Çã¤ï¤ì¤ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 50655.10(¡¡ +73.16)¡¡¡¡ÇäÇã¹â20²¯4509Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 4Ãû8935²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡12·î10Æü(¿å)―― 3Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢FOMC¹µ¤¨¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤Ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 50602.80(¡¡ -52.30)¡¡¡¡ÇäÇã¹â22²¯4943Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû6697²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡12·î11Æü(ÌÚ)―― Â³Íî¡¢FOMCÌµÆñÄÌ²á¤âÀèÊªÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 50148.82(¡¡-453.98)¡¡¡¡ÇäÇã¹â20²¯933Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû3942²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡12·î12Æü(¶â)―― 3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢ÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¶ä¹Ô³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 50836.55(¡¡+687.73)¡¡¡¡ÇäÇã¹â22²¯3505Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 6Ãû4264²¯±ß
¢£¥»¥¯¥¿ー¡¦¥È¥ì¥ó¥É
¡¡(£±)Á´33¶È¼ïÃæ¡¢28¶È¼ï¤¬¾å¾º
¡¡(£²)ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÏÌîÂ¼ <8604> ¤Ê¤É¾Ú·ô¡£¶âÍ»³ô¤Ï¥½¥Ëー£Æ£Ç <8729> ¤Ê¤ÉÊÝ¸±¡¢¥¯¥ì¥»¥¾¥ó <8253> ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¤âÂçÉý¹â
¡¡(£³)±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ç¤¤¤¹¡¶ <7202> ¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¤¬¹â¤¤¡£Í¢½Ð³ô¤Ï¥Ñ¥Ê£È£Ä <6752> ¤Ê¤ÉÅÅµ¡¤â·øÄ´¤À¤¬¥Æ¥ë¥â <4543> ¤Ê¤ÉÀºÌ©µ¡´ï¤ÏÇä¤é¤ì¤¿
¡¡(£´)Æâ¼û³ô¤Ï½»Í§ÉÔ <8830> ¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º¡¢ÂçÀ®·ú <1801> ¤Ê¤É·úÀß¡¢½»Í§ÁÒ <9303> ¤Ê¤ÉÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¤¬Çã¤ï¤ì¤¿
¡¡(£µ)½»Í§¾¦ <8053> ¤Ê¤ÉÂç¼ê¾¦¼Ò¡¢£Ä£Ï£×£Á <5714> ¤Ê¤ÉÈóÅ´¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó <5020> ¤Ê¤ÉÀÐÌý¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ¸»³ô¤â¹â¤¤
¡¡(£¶)ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÏÇ¤Å·Æ² <7974> ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ
¢£¡ÚÅê»ñ¥Æー¥Þ¡Û½µ´Ö¥Ù¥¹¥È£µ (³ôÃµPCÈÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¿ô)
¡¡£±(£µ) ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI
¡¡£²(12) ¥í¥Ü¥Ã¥È
¡¡£³(£·) ËÉ±Ò
¡¡£´(£±) ÃÏÊý¶ä¹Ô
¡¡£µ(£¶) È¾Æ³ÂÎ
¡¡¢¨¥«¥Ã¥³¤ÏÁ°½µ¤Î½ç°Ì
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹