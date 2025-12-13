¡ÚÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¡Û³¤³°Àª¤È¸Ä¿Í¤¬Çã¤¤±Û¤¹°ìÊý¡¢¿®Â÷¶ä¤ÏÇä¤ê±Û¤¹ (12·îÂè1½µ)
¡ü³¤³°Àª¤È¸Ä¿Í¤¬Çã¤¤±Û¤¹°ìÊý¡¢¿®Â÷¶ä¤ÏÇä¤ê±Û¤¹
¡¡Åì¾Ú¤¬11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿12·îÂè1½µ(1Æü～5Æü)¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ(¸½Êª)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ò½ä¤êÍð¹â²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°½µËöÈæ237±ß¹â¤Î5Ëü0491±ß¤È2½µÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤³¤Î½µ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬2½µ¤Ö¤ê¤ËÇã¤¤±Û¤·¤¿¡£Çã±Û³Û¤Ï2076²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤Ï4528²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°Åê»ñ²È¤Ï3½µ¤Ö¤ê¤ËÇã¤¤±Û¤·¡¢Çã±Û³Û¤Ï¤ï¤º¤«34²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤Ï1162²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡£³¤³°Åê»ñ²È¤ÏÀèÊª¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¤Ç¤ÏÆü·Ð225ÀèÊª¡¢TOPIXÀèÊª¡¢¥ß¥ËÆü·Ð225ÀèÊª¡¢¥ß¥ËTOPIXÀèÊª¡¢Æü·Ð225¥Þ¥¤¥¯¥í¤Î¹ç·×¤Ç3½µÏ¢Â³¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çã±Û³Û¤Ï1962²¯±ß¤ÈÁ°½µ¤Î2775²¯±ß¤«¤é½Ì¾®¤·¤¿¡£¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç¤Ï4½µÏ¢Â³¤ÇÇã¤¤±Û¤·¡¢Çã±Û³Û¤Ï1997²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤¬Ãæ¿´¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¶ÈË¡¿Í¤Ï10½µÏ¢Â³¤ÇÇã¤¤±Û¤·¡¢Çã±Û³Û¤Ï2038²¯±ß¤ÈÁ°½µ¤Î1673²¯±ß¤«¤é³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ç¯¶â´ð¶â¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤ò±Ç¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï2½µ¤Ö¤ê¤ËÇä¤ê±Û¤·¡¢Çä±Û³Û¤Ï2084²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤Ï236²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬Â³¿¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤È¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Çã¤¤±Û¤¹°ìÊý¡¢¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÏÇä¤ê±Û¤·¤¿¡£
¡¡¢£Åê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÂå¶âº¹³Û (12·î1Æü～5Æü)
¡¡¡¡Åì¾Ú¡¦Ì¾¾Ú£²»Ô¾ì¤ÎÆâ¹ñÉáÄÌ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¹ç·×¡ÎÁí¹ç¾Ú·ô¥Ùー¥¹¡ÊÁ´50¼Ò¡Ë¡Ï
¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¡§²¯±ß¡Ê²¯±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡¡¢¥¤ÏÇä¤ê±Û¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ³¤³°Åê»ñ²È¡¡¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡¸Ä¿Í¹ç·× [¡¡¡¡¸½¶â¡¡¡¡¿®ÍÑ ]¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ ( Á°½µÈæ )
12·î ―――
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡34¡¡ ¢¥2,084¡¡¡¡ 2,076 [¡¡¡¡¡¡23¡¡ 2,053 ]¡¡50,491±ß ( +237 ±ß)
11·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡ ¢¥1,162¡¡¡¡¡¡ 236¡¡ ¢¥4,528 [ ¢¥4,359¡¡ ¢¥169 ]¡¡50,253±ß ( +1628 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,836¡¡¡¡ ¢¥834¡¡¡¡ 1,158 [¡¡ ¢¥368¡¡ 1,526 ]¡¡48,625±ß ( -1750 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 5,147¡¡ ¢¥5,397¡¡ ¢¥2,366 [ ¢¥4,358¡¡ 1,992 ]¡¡50,376±ß ( +100 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,559¡¡¡¡¡¡ 755¡¡¡¡ 5,557 [¡¡¡¡ 970¡¡ 4,586 ]¡¡50,276±ß ( -2134 ±ß)
10·î ―――
¡¡¡¡Âè5½µ¡¡ ¡¡¡¡ 3,459¡¡¡¡ 1,388¡¡ ¢¥1,876 [ ¢¥3,859¡¡ 1,982 ]¡¡52,411±ß ( +3111 ±ß)
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 6,436¡¡¡¡ ¢¥786¡¡ ¢¥5,124 [ ¢¥5,369¡¡¡¡ 244 ]¡¡49,299±ß ( +1717 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,532¡¡¡¡ ¢¥109¡¡¡¡ 3,431 [¡¡ 1,026¡¡ 2,404 ]¡¡47,582±ß ( -506 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡10,586¡¡ ¢¥4,882¡¡ ¢¥4,290 [ ¢¥6,403¡¡ 2,113 ]¡¡48,088±ß ( +2319 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡12,398¡¡ ¢¥2,136¡¡¡¡ 4,222 [¡¡¡¡ 778¡¡ 3,444 ]¡¡45,769±ß ( +414 ±ß)
9·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡ ¢¥5,591¡¡ ¢¥3,584¡¡¡¡ 1,293 [¡¡ 1,286¡¡¡¡¡¡ 7 ]¡¡45,354±ß ( +309 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥2,943¡¡ ¢¥5,310¡¡¡¡ ¢¥326 [ ¢¥1,697¡¡ 1,371 ]¡¡45,045±ß ( +277 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡ ¢¥6,923¡¡ ¢¥1,301¡¡ ¢¥4,688 [ ¢¥4,252¡¡ ¢¥436 ]¡¡44,768±ß ( +1749 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,314¡¡ ¢¥4,220¡¡¡¡ 1,657 [¡¡ ¢¥659¡¡ 2,317 ]¡¡43,018±ß ( +300 ±ß)
8·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,031¡¡ ¢¥4,461¡¡¡¡ 4,134 [¡¡ 1,453¡¡ 2,681 ]¡¡42,718±ß ( +85 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥1,988¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡¡¡ 1,501 [ ¢¥2,201¡¡ 3,703 ]¡¡42,633±ß ( -745 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 5,737¡¡ ¢¥2,165¡¡¢¥11,253 [ ¢¥10,186 ¢¥1,067 ]¡¡43,378±ß ( +1557 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¢¥53¡¡ ¢¥1,165¡¡ ¢¥5,780 [ ¢¥6,452¡¡¡¡ 671 ]¡¡41,820±ß ( +1020 ±ß)
¢¨¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤ÏÇ¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í(GPIF)¤Ê¤ÉÇ¯¶â´ð¶â¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤ò±Ç¤¹¤È¤µ¤ì¤ëÉôÌç¡£¡Ö¸Ä¿Í¡¦¸½¶â¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¸½Êª¼è°ú¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¡¢¡Ö¸Ä¿Í¡¦¿®ÍÑ¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑ¼è°ú¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¡£
¢¨Æü¶ä¤¬¶âÍ»´ËÏÂºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëETF(¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷)¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤Ï¡¢ETF¤òÁÈÀ®¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼«¸ÊÇäÇãÉôÌç¤òÄÌ¤¸¤ÆÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹