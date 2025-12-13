ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¶âÈ±¡õ¥à¥¥à¥¾åÈ¾¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Á¤é¤ê¡Ä¡¡¡È¾¡ÃË¡É¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÆ±¤¸¿Í¡©¡×¡Ö¾¡ÃË¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£18Æü¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬Netflix¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¶âÈ±¥à¥¥à¥¤ÊÃÝÆâÎÃ¿¿
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÃË¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¡£Ä®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡ËÉôÌç¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¿ùÌÚ¿®Ìé¡£°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡Ö2¿Í¤Î¿®Ìé¡×¤¬¡¢¡Ò10¥À¥ó¥¹¡Ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥à¥¥à¥¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¾åÈ¾¿È¤¢¤é¤ï¤ÊÃÝÆâ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¶âÈ±¤Ç¡¢¹ø¤Ë¤Á¤é¤ê¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢²ÆÈÁ¤ÈW¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡È¾¡ÃËÌò¡É¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¼ÏÂµ¤¼Á¤Î¡È²½ÀÐ¥ª¥È¥³¡É¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÌò¤Ç¡¢²È¤Ç¤ÏÈ©Ãå»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡ÃË¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡×¡Ö¾¡ÃË¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤¿¤Î?¡×¡Ö¤½¤éÈ©Ãå¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤Ã¤µ¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡ÃË¤ÈÆ±¤¸¿Í¡©¡×¡Ö¾¡ÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¼¡¼ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÎÃ¿¿¤Î¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÏÈ¿Â§¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
