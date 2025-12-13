¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡ÙÆüËÜÍ¿ô¤Î½é·Ø¤ÎÌ¾½ê¤Ø¡ÄÇÑÀþÀ×¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤Ë¥¿¥â¥êÂç¶½Ê³¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¤¬½Ð±é¤¹¤ëNHKÁí¹ç¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¡Ê¸å7¡§30¡Ë¤Ï¡¢13¡¦20ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡ÖÀîºêÂç»Õ¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¿¥â¥ê¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¡ÄÇÑÀþÀ×¤Ë¤¢¤ëÅ´Æ»ÉôÉÊ¤Î¹©¾ì¤ËË¬¤ì¤ë
¡¡Ä®Êâ¤¤ÎÃ£¿Í¡¦¥¿¥â¥ê¤¬¡È¥Ö¥é¥Ö¥é¡ÉÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÄ®¤ÎÎò»Ë¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÇ÷¤ë¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¡£ º£²ó¤Ï¡¢½é·Ø¤Î»þ´ü¤òÁ°¤Ë¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¡¢¡ÖÀîºêÂç»Õ¡×¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£Ìñ½ü¤±¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀîºêÂç»Õ¡£Àµ·î¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ÆüËÜÍ¿ô¤Î½é·Ø¤À¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¢ÆÁÀî¾·³¤Î»²ÇÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ìñ½ü¤±¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡£ËÜÆ²¤«¤é³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢£Õ¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î»²Æ»¡Ä¤½¤Î¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤½¤·¤ÆÌÀ¼£»þÂå¡¢ÀîºêÂç»Õ»²·Ø¤òÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Å´Æ»¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Àîºê¤ÎÄ®¤ÏÂç¤¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Àµ·î¤Î¡Ö½é·Ø¡×¤Î½¬´·¤È¡¢Å´Æ»¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤È¤Ï¡£¥¿¥â¥ê¤ÏµþÉÍµÞ¹ÔÂç»ÕÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢½ªÅÀ¤Ø¡£ÀÎ¤ÎÇÑÀþÀ×¤Ë¤¢¤ëÅ´Æ»ÉôÉÊ¤Î¹©¾ì¤ËÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¿¥â¥ê¥³¥á¥ó¥È
ÀîºêÂç»Õ¤Ë¤Ï²¿½½Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¡¢Ä®¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ªÂç»Õ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ÇÑÀþÀ×¤Î¹©¾ì¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
