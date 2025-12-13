DAIGO、くまモンとの再開に感激→トリプル“うぃっしゅ！”ショット
ABCテレビの料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』は、15〜19日の5日間にわたって特別企画「出張！DAIGOも台所in熊本県八代市」と題し、熊本県八代市で行った出張ロケの模様を届ける。
【写真】熱い抱擁で再開を喜ぶDAIGO＆くまモン
八代市は九州のほぼど真ん中に位置し、豊かな自然を生かした農業や漁業が盛んな街。そんな八代のおいしい食材を使った家庭料理を、おなじみのレギュラー講師陣（日本料理・長谷川晃氏、西洋料理・大西章仁氏、中国料理・川崎元太氏（※崎＝たつさき）、料理コラムニスト・山本ゆり氏）からDAIGOが教わる。
収録が行われたのは、市内の人気施設「道の駅東陽（せせらぎ）」。地元産の新鮮な野菜などが並ぶ併設の直売所で食材のお買い物を楽しんだDAIGO一行は、全国有数の産地として知られる“しょうが”を使ったグルメを堪能する。
熊本の人気者といえば、今年3月でデビュー15周年を迎えた熊本県PRキャラクターの「くまモン」。初日の月曜日に先生と繰り広げたトークでは、DAIGOがくまモンとの知られざる関係を明かすひと幕が。実は、テレビ番組の収録で過去に熊本を訪れたことがあり、その際に「くまモンと一緒にロケをやった」と言うDAIGOは、楽しい思い出が忘れられないよう。
だが、全国に多くのファンを持つアイドルとあり、「忙しいから来てくれないと思う」とあきらめモードながらも、DAIGOは「会いたいんですけどね…」と再会を願う。そんな思いが通じたのか、出張最終日の金曜日のオープニングにはくまモンが登場。「ちょっとくまモン！久しぶりじゃん!!」「元気だった？」と喜びをあらわにし、熱いハグを交わすDAIGOだが、それ以上に大興奮だったのがくまモン。DAIGOのおなじみのポーズ“うぃっしゅ！”を、両手を交差させながらピョコンと前に飛び出す“くまモン流アレンジ”で何度も決めて見せる。
最後は、DAIGOと講師の山本ゆり氏、くまモンが3人並んでトリプル“うぃっしゅ！”をキメることになる。「すごいわ。やっぱ現役だね！」とDAIGOをうならせた、キレッキレの動きに目を見張るくまモン渾身（こんしん）の“うぃっしゅ！”は必見。
【放送情報】
■放送日時：12月15日(月)〜19日(金)午後1時30分〜1時45分（放送終了後、TVerで見逃し配信）
■出演者：
＜月曜日〜木曜日担当＞
辻調理師専門学校の先生
日本料理担当：長谷川晃
西洋料理担当：大西章仁
中国料理担当：川崎元太
＜金曜日担当＞
料理コラムニスト：山本ゆり
