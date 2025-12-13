元宝塚のトップスター・月城かなと、“兄”とダブルピース2ショット「美男美女のご兄妹」「かわいすぎる」
元宝塚のトップスター・月城かなとが、13日までに更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で兄役の俳優・要潤との2ショットが公開された。
【写真】「美男美女のご兄妹」“兄”とダブルピース2ショットを公開した月城かなと
劇中で、要は御厨ホールディングス社長・御厨剛太郎の長男で同社専務を務める利人を演じる。そして、月城は、その妹で同社の広報部長を務める彩芽役。
インスタグラムでは「利人と彩芽、御厨家の味・カニポーズ!?で1枚」とつづり、カメラに向かって笑顔でダブルピースサインする2人のオフショットをアップした。
この投稿に「御厨家の美男美女のご兄妹」「月城さんバリキャリのお姿だけど、可愛い」「可愛い兄妹」「御厨兄妹のダブルピース最高!!」「兄妹かわいすぎる」といったコメントが寄せられた。
