¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î3Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2026¿·½ÕSP¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬3²óÌÜ¤Î»²Àï¡¢Ä¹ÌîÇî¡Ê20th Century¡Ë¡¢Ëöß·À¿Ìé¡ÊA¤§! group¡Ë¤¬½é»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎºÇ¼å²¦¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÏî´ÍºÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á16¿Í¤Î¥Ð¥ÐÈ´¤Ä©Àï¼Ô¤ò²ò¶Ø¡£»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢ËÙ±ÛÎï²Ó¿Æ»Ò¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õÄ¹ÌîÇî¤éÄ©Àï¼Ô16¿Í
¡¡º£²ó¤âÍ½Áª5»î¹ç¹Ô¤¤¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ð¥Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¡È¥¶¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£6·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2025²Æ¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½é¤ÎºÇ¼å²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÏî´ÍºÂÀ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¤ª¤è¤½£¶¥«·î·Ð¤Ä¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¡ÈºÇ¼å²¦¡É¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏî´¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡£º£²ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¡ª²Ì¤¿¤·¤ÆÅÏî´¤ÏÃ¯¤È¥Ð¥ÐÈ´¤ÂÐ·è¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¼å²¦¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¾Î¹æ¤ò¿·¤·¤¤ºÇ¼å²¦¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÔ¥½½Ïº¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢¿®»Ò¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢ËÙ±ÛÎï²Ó¡¢¾¾²¼Æà½ï¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê50²»½ç¡Ë¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡£ÁíÀª21¿Í¤Ç¡¢Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥Ð¥ÐÈ´¤ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡Í½ÁªÂè1»î¹ç¤ÇÄ¹Ìî¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¤Î¤Ï¡¢·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡Ù¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¶¶ËÜ¡¢µÈÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¿®»Ò¡£3²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëµÈÅÄ¤Î¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£Âè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¶Ìî¡¢¶ÌÌÚ¡¢µÜÀ¤¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£·Ð¸³¼Ô¡¦¶ÌÌÚ¤é¤¬¥É¥ó¤È¹½¤¨¤ë°ìÊý¡¢½éÄ©Àï¤ÎµÜÀ¤¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡£É½¾ðË¤«¤ÊµÜÀ¤¤Ï¥Ð¥Ð¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤º¡¢¤¦¤Þ¤¤¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¿Æ»ÒÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè3»î¹ç¡£Ô¥½½Ïº¡¢Îï²Ó¡¢óîÆ£¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È¤¤¤¦³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£ËÜÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÁêÍÕ¤é¤Î°ìÊý¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Ï¥É¥¥É¥¡õ¥½¥ï¥½¥ï¡£·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê!?¡ËÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éã¡¦Ô¥½½Ïº¤ÈÌ¼¡¦Îï²Ó¤Î¿Æ»ÒÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤Î¨¤¤¤ëÂè4»î¹ç¤Ë¤ÏËöß·¤ÎÂ¾¡¢Ê¡»Î¡¢¾¾²¼¤¬ÅÐ¾ì¡£3²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¾¾²¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¹ë¸ì¡ª¤¹¤«¤µ¤ºËöß·¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¾¾²¼¤µ¤ó¡¢¤Ä¤¤Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤¢¤Þ¤êÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£ÁêÍÕ¡¢ÌÚÂ¼¤È¤È¤â¤ËÂè5»î¹ç¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£¡¢Ê¡ËÜ¡£
¡¡»³ºê¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ëè½»Ò¤Á¤ã¤óÆþ¤ë¤Î¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤ò¸«¤¿¤È¤¤«¤é¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÃ¯¤Ê¤é¾¡¤Æ¤½¤¦¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡ÖÁêÍÕ¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤âºÇ¼å²¦¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¼å²¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤«¤µ¤ºÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¿Í¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤«¤é¡ªÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡£
