ºÒ³²»þ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë±«¿å³èÍÑ¡¡Ç½ÅÐÈïºÒÃÏ¡¢¥¿¥ó¥¯ÀßÃÖ
¡¡ºÒ³²»þ¡¢ÃÇ¿å¤äÄäÅÅ¤Ç¥È¥¤¥ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¡£¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¡¢Ìó70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±«¤É¤¤¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¤¬¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º±«¿å¤ò¥È¥¤¥ìÀö¾ô¿å¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÇö·¿¥¿¥ó¥¯¤ò³«È¯¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö±«¿å³èÍÑ¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡áÇßËÜ¹ÒÀ®¡Ë
¡¡¡Ö¥Ç¥ó¥«¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬¡¢±«¿å¤ÎÍ¸úÍøÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·2020Ç¯¤«¤éÀ½ÉÊ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¿å»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÊ¡°æ¹©¶ÈÂç¤Î³Þ°æÍø¹À¶µ¼ø¡Ê57¡Ë¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¡¢¶¦Æ±¤Ç¡Ö¥Ô¥å¥¢¥¨¥Ç¥ó¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤ÎÊÉÌÌ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¹âÄãº¹¤ò»È¤¤¼¼Æâ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë±«¿å¤òÁ÷¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤Ê¤·¤ÇÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇÂç¤Ç¡¢¥È¥¤¥ìÀö¾ôÌó20²óÊ¬¤ËÅö¤¿¤ë100¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÃù¿å¤Ç¤¤ë¥¿¥ó¥¯¤Ï¡¢¹â¤µ110¥»¥ó¥Á¡¢Éý78¥»¥ó¥Á¡¢¸ü¤µ25¥»¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ãß¤¨¤é¤ì¤¿±«¿å¤Ï°ìÄê¤Î¿å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¿å½Û´Ä¤Ë¤è¤ê³°¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿å¼Á¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤ë¡£±«¿å¤ò³èÍÑ¤·¤¿½¾Íè¤Î»ÔÈÎ¤Î¥¿¥ó¥¯¤è¤ê¤â¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Î·üÇ°¤â²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡·ê¿åÄ®¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ÏÊÉ¤Î²£Éý¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼è¤êÉÕ¤±ºî¶È¤Ï¿ô»þ´Ö¤Ç´°Î»¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î²¼½Ü¤Ë»ë»¡¤·¤¿³Þ°æ»á¤Ï¡Ö±«¿å¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¿åÀö¥È¥¤¥ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈòÆñ½ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿²¾Àß¥È¥¤¥ì¤Î¿ô¤âÉÔÂ¤·¤¿¡£À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥«¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥¯¿·»ö¶È³«È¯ÉôÄ¹¤ÎÂçÌîÀ»¼£¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ï¡ÖÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤ëÈïºÒÃÏ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï»þ¤ËÈ÷¤¨±«¿å¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£