·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥­¥ã¥ê¥¢¤òË­¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀß·×¡×¡ÖÊý¸þ´¶³Ð¡×¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×3¤Ä¤ÎÊâ¤ßÊý¤È¥â¥ä¥â¥äÇº¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ëÂª¤¨Êý

¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ø¤«¤¯¤ì¤¿¡Ö¶¯¤ß¡×¤ò¤ß¤Ä¤±¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÉñÂæ¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÅ¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»°ÀÐ¸¶»Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ßÊý¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ã¤Æ²¿¡©
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢½¼Â´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤â¥Þ¥Á¥Þ¥Á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ê´¶³Ð¤ä½¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ò¤È¡ÊÂ¾¼Ô¡Ë¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¼´¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ó¤êÆ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö³Î¼Â¤Ë¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤¿¤¤¹¬¤»¡×¤Ç¤¢¤ëÊý¸þ¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤ì¤Ð¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ßÊý
¾Íè¤Î¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò·×²èÄÌ¤ê¤ËÊâ¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤½¤â¤½¤â·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¾ÜºÙÀß·×·¿¡×¡£¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¥´¡¼¥ë¤ä¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤òµÕ»»¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¾Íè¤Ïµ¯¶È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡û¡û¶È³¦¤Î±Ä¶È¤ÈÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î·Ð¸³¤òÁá¤¯ÀÑ¤à¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤òÆÀ¤Æ3Ç¯¤ò¤á¤É¤ËÆÈÎ©¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÌÀ³Î¤Ê¿Í¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÈÃÏ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à¡É¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ºÆ¸½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ²½¤Ë¼å¤¯¡¢ÀÈ¤¤¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÊý¸þ´¶³Ð·¿¡×¡£Êý¸þÀ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¡£¤À¤±¤É¡¢½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤à¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÆâÌÌÅª¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤ëÁÛ¤¤¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï´Ä¶¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢NPO¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¶µ°éÀ¯ºö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ¼ÒÆâ¤Ç¿Íºà°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Æ»¶Ú¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÃÏ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤·¿¡×¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¡È½Ð²ñ¤¤·¿¡É¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤òµ¯ÅÀ¤Ë´Ä¶¡¦´Ø·¸À¤Î»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤Æ¶öÁ³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¥Ü¥ë¥Ä¶µ¼ø¤Î¡Ö¥×¥é¥ó¥É¡¦¥Ï¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÍýÏÀ¡Ê·×²è¤µ¤ì¤¿¶öÈ¯ÀÍýÏÀ¡Ë¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢·×²è¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÍ½´ü¤»¤Ì¹¥µ¡¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¹¥´ñ¿´¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹¥´ñ¿´¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤È·ë²ÌÅª¤ËÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÁªÂò»è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤È3¤ÄÌÜ¤Î·¿¤ÏÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÀÆð¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Êý¸þ¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö·¿¡×¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢¡ÖÊý¸þ´¶³Ð·¿¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤¦¤·¤¿·¿¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¡¢µ¯¶È¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤ÏÊý¸þ¤â¥´¡¼¥ë¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢·×²èÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ËÀáÌÜ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êý¸þ¤â¥´¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¤¤Þ¤¢¤ëµ¡²ñ¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹¥´ñ¿´¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½¾¤¤¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
Êý¸þ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¯¤ß¤ò¼´¤Ë¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¤¤¤Þ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È½ÀÆð¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¾Íè¤Î°Â¿´¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö¾ÜºÙÀß·×·¿¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²á¾ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·×²è¤òÌÀ³Î¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤º¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤«¤é¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙÀß·×·¿°Ê³°¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬µ¯¤³¤»¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¶ñÂÎ¤¬É¬¤º¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¡©
¤½¤â¤½¤â¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ò¤È¤Ä¾å¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÌò³ä¤ä¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ò¤ß¤Ä¤áÄ¾¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢¤è¤ê¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥â¥ä¥â¥ä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤Ã¤·¤Æ²á¾ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Çº¤ßÂ³¤±¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¡¢³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¤³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ò·èºö¤ò¤ß¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡×¤È¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇ¦ÂÑÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
»°ÀÐ¸¶»Î
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥¿¥Ë¥â¥¯³«È¯¼Ô¡¿¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
Âç¼ê¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ò·Ð¤ÆÅ¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDODA¡×¡Ê¸½¡Ödoda¡×¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Êµì¼ÒÌ¾¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖiX¡×¡Ê¸½¡Ödoda X¡×¡Ë¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿·µ¬»ö¶È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£2017Ç¯¡Ö¥¿¥Ë¥â¥¯¡×¤ò³«È¯¡£¸½ºß¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏ¿ä¿ÊÉô¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥Ë¥â¥¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¤¿¤é¤¯Ì¤Íè¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤Î»öÌ³¶É¤Ê¤É¤òÃ´Åö