『再会〜Silent Truth〜』竹内涼真の彼女役に北香那 大河ドラマ・朝ドラ出演で話題
竹内涼真が主演し、井上真央がヒロインを務める来年1月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）より、主人公・淳一の現在の彼女役で北香那の出演が発表された。
【写真】竹内涼真の彼女役を演じる北香那
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上）と再会する。あろうことか岩本は新たに発生した殺人事件の容疑者で、犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった。
『バイプレイヤーズ』シリーズ（2017〜2021年）のジャスミン役で脚光を浴び、『いだてん〜東京オリムピック噺〜』（2019年）や『鎌倉殿の13人』（2022年）、『どうする家康』（2023年）など大河ドラマにも次々と出演。映画『春画先生』（2023年）では大胆な新境地を開き、絶賛された北。今年に入ってからも、テレビ朝日のドラマ『魔物』DV不倫夫に依存する“魔物”妻・夏音、現在放送中の朝ドラ『ばけばけ』でははつらつとしたヒロインの恋のライバル・リヨを好演し、大きな話題を呼んでいる。
そんな北が、『再会』では新たなアングルから、恋愛模様に一石を投じる。今回演じるのは、淳一と同棲中の看護師・今井博美。周囲への配慮もある落ち着いた性格で、淳一ともお互いを尊重し合いながら、愛を育んでいる。ところが淳一は博美を愛しつつも、初恋の相手・万季子と再会して以降、ふとした瞬間に心が揺れていくことに。そんな淳一の些細な心の変化を、博美も察知し始める。しかも実は淳一も知らない一面を内に秘めている。
【写真】竹内涼真の彼女役を演じる北香那
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上）と再会する。あろうことか岩本は新たに発生した殺人事件の容疑者で、犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった。
そんな北が、『再会』では新たなアングルから、恋愛模様に一石を投じる。今回演じるのは、淳一と同棲中の看護師・今井博美。周囲への配慮もある落ち着いた性格で、淳一ともお互いを尊重し合いながら、愛を育んでいる。ところが淳一は博美を愛しつつも、初恋の相手・万季子と再会して以降、ふとした瞬間に心が揺れていくことに。そんな淳一の些細な心の変化を、博美も察知し始める。しかも実は淳一も知らない一面を内に秘めている。