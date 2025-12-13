¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡¡²æ¤¬Æ»13¡Û¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢ÉÂ¾²¤ÎÉã¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¹ÈÇòÀ²¤ì»Ñ
¡¡3ÃÆÌÜ¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤Ï¥«¥é¥ª¥±¥Ö¡¼¥àÁ´À¹´ü¤Î1992Ç¯9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥·¥ó¥°¥ë¸õÊä¶Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡ºî¤Î¡Ö¤à¤é¤µ¤±«¾ð¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°Ç¯11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥Ã¥ÈÁ´¶Ê½¸¡Ç92¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£»°±º¹¯¾È¤µ¤ó¤¬ºî»ì¡¢ÃæÂ¼ÅµÀµ¤µ¤ó¤¬¡Ö»³¸ý¤Ò¤í¤·¡×¤ÎÉ®Ì¾¤Çºî¶Ê¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÇä¤ì¶Ú¡×¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ó¤Î¡Ö°û¤ß¤Û¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÉôÊ¬¤¬¤È¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Âæ»ì¡Ê¤»¤ê¤Õ¡Ë¸ýÄ´¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ëÉ½¸½¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Î¥ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢ÃÏÆ»¤ËÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤¿¡¢Å°Äì¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£ÅÙ¤Ï¼þËÉ°êÍº¼ÒÄ¹¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢ËèÆü¡¢ÊüÁ÷¶É¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËµÙ¤ß¤Ê¤·¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Çä¤ê¾å¤²¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤Ã¤È¤â¶ìÄË¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇNHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ï¡Ö²ÎÍØ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¹ÈÇò¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ô¤¬Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á½Ð±é¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂçµé¤ÎÀ¸ÊüÁ÷²ÎÈÖÁÈ¤ÏÉÃ¹ï¤ß¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡11ÈÖÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤Ç»ä¤¬¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤ò²Î¤¦Á°¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¤³¤¿¤Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤ÈÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅß¤Ï¥ß¥«¥ó¤È¡È¤³¤³¤í¼ò¡É¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤â¤¦¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤¿¤Ä¤ÎÈÂ½Ð¤Ë¼ê´Ö¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ç»ä¤ËÍè¤ë¤Ï¤º¤Î¹ç¿Þ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Þ¤º¤¤¡ª²Î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹ç¿Þ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ä¤±¤ËÅÙ¶»¤ÎºÂ¤Ã¤¿½÷¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¿¿Áê¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶ÛÄ¥¤»¤º¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÏÍÍ¤òÉã¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ¼¼¤Î¾®¤µ¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤»þ¤Ë·ë³Ë¤ò´µ¤Ã¤¿¸å°ä¾É¤È¡¢¤³¤ÎÇ¯1·î¤Ëµ¯¤¤¿»ä¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¿´Ï«¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÇÙ¹¼ºÉ¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÉã¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡þÆ£¡¡¤¢¤ä»Ò¡Ê¤Õ¤¸¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©³Ñ´ÛÄ®¡Ê¸½¡¦ÀçËÌ»Ô¡Ë½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£Ì±ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢87Ç¯¤ËÂ¼Àª¿¿ÆàÈþ¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¤Õ¤¿¤êÀî¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¤¨¡Ö¤ª¤ó¤Ê¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤ÇÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè43²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡¢21²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡Ö¾®ÌîºÌ¡Ê¤³¤Î¤µ¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¹Ô¤¦¡£