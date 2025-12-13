¡È¿Ê·â¤ÎNetflix¡É¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤« ¥ï¡¼¥Ê¡¼Çã¼ý¡õ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ ¶È³¦¤Î½ÅÄÃ¤¬¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¡ÖÍø±×¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÁÀ¤¤¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥Éµé¤ÎºîÉÊÎÏ¤ÈÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¼Ô¿ô
¡¡¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤ÎÂç¼êNetflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª»ö¶È¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÌó11Ãû±ß¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤âÅ¨ÂÐÅªÇã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯Îõ¤Ê±¦¸ª¾å¤¬¤ê Netflix¤Î¶ÈÀÓ
¡¡Netflix¤Ï¡¢WBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºß½»Îò33Ç¯¤Ç¶È³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø ¸×¥ÎÌçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¦ËÌÃ«¸»Ê»á¤Ë¡¢Netflix¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£Ä¶Âç¼ê±Ç²è²ñ¼Ò¤ÎÇã¼ý¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿Netflix¤ÎÁÀ¤¤
¡¡Netflix¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¶ÈÂÖÅ¾´¹¤·¡¢¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2015Ç¯¤Ë»²Æþ¤·¡¢2025Ç¯¸½ºß¤Ç190¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤ÏÀ¤³¦3²¯¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÀ©ºî¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤À¡£
¡¡DAZN Japan¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê²ñÄ¹¡Ë¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄËÌÃ«»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖNetflix¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥ªµé¤Î¼«¼ÒÀ©ºîºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¼å¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¡È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶Âçºî¤ò¼«¼Ò¤Çºî¤ëµ¡Ç½¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢WBO»±²¼¤Ë¤¢¤ëHBO¤â¡Ö¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¡×¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦WOWOW¤Î¤è¤¦¤ÊÍÎÁÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÎò»Ë¤¬Ä¹¤¤¡£Í¥½¨¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤âÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿Netflix¤¬¡¢HBO¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äµÒÁØ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÇÛµë¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºÇ¾åµé±Ç²è¤â¡¢¼«¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½¾õ¤Î±Ç²è¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç3¡Á5Ç¯¤«¤«¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬´ë²è¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢5000Ëü¡Á2²¯±ß¤Û¤É¤Î¡È³«È¯Èñ¡É¤ò¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î¤ª¶â¤ÇÍ¥½¨¤Ê´ÆÆÄ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¥×¥í¤ËµÓËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë100²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎºîÉÊ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇNetflix¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Øµð³Û¤ÎÅê»ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÂ¨¡¢Á´¸¢Íø¤òÇã¤¦¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºîÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¡Ö¼ã¼ê¤äÃæ·ø¤Ï¶â·ç¤Î¤¿¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤º¡¢Netflix¤«¤é¤ÎÁ°Ê§¤¤¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¡£»ö¸å¤ÎÍø±×¤ÏÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ººî¤ì¤ÆÌ¾Á°¤òÇä¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂçºî¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤ÏÄãÍ½»»¤Î±Ç²è¤òºî¤ê¡¢ÆÈÎ©±Ç²è¤Î±Ç²èº×¤Ç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Netflix¤ÇÅö¤¿¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¶È³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¡ÖGAFA¤¬°µÅÝÅª¤Ë»ñ¶âÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ºîÉÊ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢½Ð»ñ¤¹¤ë°Ê¾å¤Ï¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âNetflix¤ÏÍÍø¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¿Ê½Ð Netflix¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏYouTube
¡¡Netflix¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¿ôÉÃ¤ÎÃÙ±ä¤¬µ¯¤¡¢Â¨»þÀ¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤âÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹çË¡²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Âç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡£¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÄÌ¿®¾õÂÖ¤â²þÁ±¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤¿¤á¡¢Netflix¤â»²Æþ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎHulu¡Ê¥Õ¡¼¥ë¡¼¡Ë¤äAmazon¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨Çã¼ý¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Netflix¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤½¤â¤½¤âNetflix¤ÏÍø±×¤ò¤µ¤Û¤É½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦»Ô¾ì¤òÀè¤Ë¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ä¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌó¼Ô¿ô¤µ¤¨Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð´ë¶È²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÀÖ»ú¤Ç¤â´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢½Ä·¿¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖNetflix¤â¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ã¤¤À¤Âå¤«¤Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë·ÀÌó¼Ô¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÈ¯É½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£¡ÖNetflix¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯Å¨¤ÏYouTube¤À¡£YouTube¤Ë¤ÏÍÎÁ¤Î¹¹ð¥¹¥¥Ã¥×µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áNetflix¤Ï¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËM¡õA¤¬½ÅÍ×¤À¡×¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢WBC¤Î¹ñÆâÆÈÀêÊü±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞMLB¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¡¢Netflix¤Î¶¦Æ±CEO¤Î1¿Í¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¡¢¡ØWBC¤¬ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ØNetflix¤Ê¤é3ÇÜ¤Ç¤â4ÇÜ¤Ç¤âÊ§¤¦¤«¤é¡Ù¤È¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ËÍê¤ó¤À¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤òÂ¨¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤À¡£´ë¶È¤¬CEO¤ß¤º¤«¤é³ô¤ò»ý¤Á¡¢È¯¸À¸¢¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥â¡¼¥°¥ë¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡Ë¤¬Â¨·è¤Ç¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤È¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ã¤¤¤¬¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë