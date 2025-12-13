¶áÆ£¿¿É§¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¹ë²÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤Ï¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¡×
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¿¿É§¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÂçºå¤òÉñÂæ¤Ë¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡ªÌ¾¶Ê¤òÇ®¾§¤¹¤ëÉÍÅÄ²í¸ù¡õ¶áÆ£¿¿É§
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¶áÆ£¿¿É§¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Ç¿ô¤¨¤ë¤Èº£Ç¯¤¬100Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡È¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦ÉÍ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¡È¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡É¤¬Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò½ä¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£Âê¤·¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¡ªÉÍ¤Á¤ã¤ó¡õ¥Þ¥Ã¥Á¤â¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤ÇÂÐ·è!?¡ÈÂçºå¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡É¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¾¼ÏÂ¤ÊÃÑÈ³¥²¡¼¥à¡É¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÉÍÅÄVS¶áÆ£¡×¡È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í3ÈÖ¾¡Éé¡É¤ò¹Ô¤¦¡£Ìä²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¾¾²°Ä®¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È70Ç¯°Ê¾å¤ÎÂÌ²Û»ÒÌä²°¤Ç¤Ï¡È¥«¥¿¥Ì¥ÂÐ·è¡É¤ò¼Â»Ü¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ44Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢¡Ö¾¼ÏÂÌ¾¶Ê¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¡×¤ËÎ×¤à¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÁ´À¹´ü¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤Ë¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤º¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤À¤«¤é³Ú²°¤Ë¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡£Âçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¥Ó¥ê¥ä¡¼¥ÉÂæ¤òÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÉÍÅÄ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
