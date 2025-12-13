¡Ö²£ÉÍÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü°ÜÀÒ¤ÎÃÎÌîÄ¾¿Í¡¡¸ÅÁã¡¦DeNA¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤éÃæÆü¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎÌîÄ¾¿ÍÁª¼ê¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆþÃÄ¤«¤é7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºßÀÒ¤·¤¿DeNA¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎÌîÁª¼ê¤Ï2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤â1·³½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤ë¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.176¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎÌîÁª¼ê¤ÏDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£ÅÅÏÃ¤Ç¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ë²£ÉÍ¤Ç¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²£ÉÍ¤È¤¤¤¦³¹¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¿·Å·ÃÏ¡¦ÃæÆü¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¡¢¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃÎÌîÄ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²þ¤á¤ÆDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²£ÉÍÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£