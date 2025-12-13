名探偵津田が長袖を手に入れるまでの過程に熱視線＝週間テレビ番組注目度ランキング
●「大晦日特番でやってください」の声も
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(12月1日〜7日)をまとめた。
○視聴者を惹き付ける『世界衝撃映像100連発』
この週のランキングでは、年末ならではの強力な特番や話題作の映画放送が上位に食い込む結果となった。
個人全体で2位にランクインした『世界衝撃映像100連発』(TBS)は、シリーズ第53弾となる衝撃映像番組の本家本元。 爆発や激突といった迫力ある映像に加え、ヒョウの生態に迫るドキュメントやスタジオでのマジックショーなど、視覚的に惹きつける要素が満載だった。 視聴者の目を画面に留めさせる「衝撃度」の高さが、高い注目度を記録した要因だと推測される。
○「BE@RBRICK」にも考察合戦勃発
3日放送の『水曜日のダウンタウン』(TBS)は、年末恒例の「新語・流行語大賞」ノミネートを記念した特別企画が高い関心を集めた。コア視聴層で2位となる注目度60.3％を記録したのは、「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画「名探偵津田」の特別編。極寒の新潟へ半袖姿で連れ出されたダイアン・津田篤宏が発した「長袖をください」が、2025年のノミネート語に選出されたことを受けて放送された。
今回の目玉は、昨年の本編ではカットされていた「津田が念願の長袖を手に入れるまで」の未公開映像。警察の追跡を逃れるため、ホテル内で変装を試みる津田だが、最初に選んだナース服もまさかの半袖という展開に。その後、ホテルの制服を経て検問を突破し、ついに「普通の服」として長袖を手にするまでの過程が詳細に描かれた。
また、番組の最後にはシリーズ第4弾の放送決定も告知された。告知と共に発表された番組グッズ「BE@RBRICK」について、その発売が次回の事件を解く伏線ではないかと考察合戦が始まるなど、放送終了後も話題が尽きなかった。
視聴者からは「名探偵津田シリーズ1番好きです!」「名探偵津田を大晦日特番でやってください」といった熱狂的な声が寄せられている。次回作への期待感もあいまって、非常に高い注目度を維持する結果となった。
●加賀まりこの口調を完璧に再現した天海祐希
いよいよシリーズ完結へ向かう『緊急取調室』(テレビ朝日)の第7話が、 個人全体で5位となる注目度64.2%を記録し、物語の佳境に合わせて関心が高まっている。 今回は「人気片付けアドバイザーの死」という謎めいた事件が描かれている。 ゲストには加賀まりこが登場し、冒頭から華やかな存在感を放っている。
物語は、加賀演じる赤沢秋絵の遺体が発見されるところから始まる。 藤本隆宏演じる24歳年下の夫・譲二に、殺害の疑いがかけられる。 「疑惑の逆玉」と揶揄される夫と、死してもなお影響力を持つ妻。 2人の間に隠された愛憎劇が、視聴者の関心を強く惹きつけている。
最大の見せ場は、天海祐希演じる有希子が取調室で仕掛けた心理戦。夫を追い詰めるため、天海が加賀の口調を完璧に再現する場面が登場。その鬼気迫る演技と意外な展開に、多くの視聴者が息を呑んだことだろう。自殺に見せかけた殺意の応酬という、悲しくも衝撃的な結末が描かれた。
次回からは、ついにシリーズ完結に向けた「最終章」へ突入。ゲストには玉山鉄二と、なにわ男子の大橋和也を迎えることが発表された。キントリ最後の戦いがどのように展開するのか、目が離せない。クライマックスに向け、さらなる注目度の上昇が予想される。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
●加賀まりこの口調を完璧に再現した天海祐希
