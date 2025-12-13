£Ó£Ë£Å£´£¸ÁêÀîÃÈ²Ö¤Î¿ÍÀ¸¤¬¥Ð¥º¤êÅê¹Æ¤Ç·ãÊÑ¡¡¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¤âÀä»¿¤·¤¿¡ÖËÜÆü¤Î°®¼ê²ñ¡¢¥ò¥¿¥¯Ìó£±Ì¾¡£¡×
¡¡º£Ç¯Âç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸À¤¨¤Ð£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¡Ê£²£²¡Ë¤À¡££´·î¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖËÜÆü¤Î°®¼ê²ñ¡¢¥ò¥¿¥¯Ìó£±Ì¾¡£¡×¤¬£³£¸Ëü¤¤¤¤¤Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ëÆ°²è¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£³èÆ°£±£±Ç¯ÌÜ¤ÎÁêÀî¤¬¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¤â¤¢¤ë¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡¤Î¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡Ê£µ£°¡Ë¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç°ìÊÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡õÁêÀîÃÈ²Ö¥Ð¥º¥êÂÐÃÌ¡Ê£±¡Ë¡Û
¡¡¹â¿Ü¡¡º£Ç¯¤Î¤Û¤Î¤Î¡ÊÁêÀî¡Ë¤Î³èÌö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¥ê¤Þ¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¡áÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡á¥Õ¥¸¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¡áÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¡Ë¡£¤Û¤Î¤Î¤Î³èÌö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËàÁêÀî¥Í¥á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÁêÀî¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°®¼ê²ñ¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿£Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨ÁêÀî¤Ï£´·î£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ëÆÃÅµ²ñ¤Ç¡¢¼ê¤ò¿¶¤ë£±¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÜÆü¤Î°®¼ê²ñ¡¢¥ò¥¿¥¯Ìó£±Ì¾¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥¬¥é¥¬¥é¤Î°®¼ê²ñ²ñ¾ì¤ÇÁêÀî¤Î¤¿¤á¤ËÀçÂæ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î²¹¤«¤Ê¾Ð´é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï£³£¸Ëü¤¤¤¤¤Í¤òµÏ¿¡££Ó£Ë£Å£´£¸»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ð¥º¤êÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë
¡¡ÁêÀî¡¡¤¢¤ÎÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡££±£°Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î°®¼ê²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é£Ó£Î£Ó¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÀçÂæ¤«¤é¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Æ¥¤Ç¡¢£±¿Í¤Ç£³£°¿ÍÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¤Ï¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤è¡£²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ò¥¿¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸¤¬¡¢¤¢¤Î¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¤è¤ê¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¤â¥ò¥¿¥¯Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡££Ø¤Ë¤¢¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»þ¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÁêÀî¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î£Ø¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Ç£´£°£°£°¤¤¤¤¤Í¤°¤é¤¤¤Ç¡¢£±Ëü¤¤¤¤¤Í¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±»þ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë£±Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÈËü¥Ð¥º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÃÎ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¤¬Íè¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡£°®¼ê²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ÂÀÅÄºÌ²Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢£±£°Ëü¤¤¤¤¤Í¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢ºÌ²Æ¤Ï¤º¤Ã¤È¼Â¶·¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ë¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡º£¤Î»þÂå¥Ð¥º¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¡ÁêÀî¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ï£±£¸Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÅÁÅý¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é±þ±ç¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡°®¼ê²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Êñ¤ß±£¤µ¤º½Ð¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ø¤Ë¤¢¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁêÀî¡¡ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Á´¤Æ¤¬¤¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡ÀäÌ¯¤Î¥Ð¥º¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤Û¤Î¤Î¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÁêÀî¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÂç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Âç¾ì¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤ÏÊ¡»ÎÆà±û¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¡¢£±Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¿ä¤·¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤È¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Î¿ä¤·¤Ï¾¾Â¼¹á¿¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿£²£°£±£¹Ç¯£µ·î¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÃ±¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÁêÀî¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤â¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ËÄìÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£