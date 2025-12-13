「えっ、ウチで勝手にお茶飲むの！？」ママ友の【アポなし訪問】→ 夫の『角の立たない断り方』とは

これは筆者自身の体験です。

幼稚園に通う息子のお迎え後、ママ友のAママが「ついでだから」と我が家に寄っていくのが日課になりました。最初の頃は、私も育児の情報交換ができて助かったり、子ども同士がもう少し遊びたがったりする理由から、特に気にしていませんでした。しかし、ある出来事をきっかけに“モヤモヤ”が爆発！ やんわり伝えた一言で関係が変わった、そんなお話です。

「今日の夕飯なに？ おいしそうな匂いする～」とリビング直行

普段Aママは幼稚園のお迎え後に我が家に寄っていくのですが、ある日の夕方は、夕飯の支度をしていたときに、インターホンが鳴りました。エプロン姿で出ると、Aママが満面の笑みで「今日の夕飯なに？ おいしそうな匂いする～」と一言。そして玄関を通り抜け、我が家のリビングへまっすぐ向かって行ったのです。

私はキッチンで手が離せなかったのですが、Aママは勝手にお茶を入れてソファでくつろぎ始めます。



「ここって、カフェじゃないんだけどな……」と、内心モヤモヤが募っていきました。

息子が体調不良の日でも……それでも来る？

極めつけは、息子が風邪気味で寝込んでいた日のこと。「今日はちょっと」と伝えたにも関わらず、「少しだけだから～」と、Aママは当然のようにやってきたのです。そしてスマホを片手にリビングへ入って行きました。寝室から「ママ、寒い……」と息子の声が聞こえたとき、「もう限界だ」と心の中で叫びました。