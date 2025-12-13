³¤³°¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È¿Íµ¤ÅÙ¡É¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤ÇÂç¤¤¯º¹¡Ä¼ãÇ¯ÁØ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ê¡¼¥°
¹ñÆâºÇÂç¼ê¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬Ä´ºº
¡¡ÍèÇ¯6·î¤ËËÌÃæÊÆ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤ê³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä582¿Í¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¡£ÆüËÜ¿Í¤¬ºÇ¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë³¤³°¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦ÃæÀîÂçÊå¡Ë
¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬ºÇ¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡×¤À¡£
¡¡Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¥×¥ì¥ß¥¢¤Ê¤Î¤«¡£ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥¦¥È¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¡¢»î¹ç¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬¤¢¤ë¡£°ðËÜ½á°ì¤äÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢µÈÅÄËãÌé¡¢²¬ºê¿µ»Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¶î¼Ô¤ËÂ³¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï»°ãø·°¤äÉÚ°Â·òÍÎ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢ÅÄÃæÊË¤é¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ëÀþ¤ò¼«Á³¤È°ú¤´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Â¦¤Î¹ª¤ß¤ÊÊü±Ç¸¢ÀïÎ¬¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÁá¤¯¤«¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â»ëÄ°´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025¡Á2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¡ÖU-NEXT¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤ËÍÎÁÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç³¤³°¥ê¡¼¥°¤ò»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ï64.8¡ó¡£Ìó3¿Í¤Ë2¿Í¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤Ï¤É¤Î¥ê¡¼¥°¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥»¥ê¥¨A¡©¡¡Åú¤¨¤Ï¡Ö¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢3°Ì°Ê²¼¤Ç¤ÏÇ¯ÂåÊÌ¤ÇÆÃÄ§¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ç¯Âå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¹½¿Þ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£1°Ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢2°Ì¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤¬Á´À¤Âå¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥»¥ê¥¨A¤¬3°Ì¤À¤¬¡¢15¡Á29ºÐ¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡×¤¬3°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¡¢À¤Âå¤´¤È¤Î¡È¸¶ÂÎ¸³¡É¤¬¿§Ç»¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï¡¢¤³¤³10¡Á15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥ê¡¼¥°¤À¡£ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡×¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤ÇÎ®¤ì¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤ä¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï¼ã¼ê°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥»¥ê¥¨A¤ÏÇ¯Îð¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¡×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£40Âå¤ÎÉ®¼Ô¤âÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥»¥ê¥¨A¡×¤Î°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1998Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÅÄ±Ñ¼÷¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿º¢¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ä»¨»ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥»¥ê¥¨A¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢¥ß¥é¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¸¶ÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Âå¤´¤È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Î´Ø¿´½ç°Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¡Ê582Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤É¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤«Ê£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¡Ê15¡Á39ºÐ¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î3¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬40¡Á69ºÐ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Î´Ø¿´ÅÙ¤Ï15¡Á39ºÐ¤¬33¡ó¡Ê40¡Á69ºÐ¤Ï23¡ó¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ï15¡Á39ºÐ¤¬23¡ó¡Ê40¡Á69ºÐ¤Ï14¡ó¡Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï15¡Á39ºÐ¤¬21¡ó¡Ê40¡Á69ºÐ¤Ï10¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¤âÇ¯Âåº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Î´Ø¿´ÅÙ¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£2017Ç¯¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥óÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤êÆüËÜ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤â¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î´Ø¿´¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¤ä11·î¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿FW¸åÆ£·¼²ð¤Ê¤É¡¢7Áª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ë¤ÏÀ¤Âå¤´¤È¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ä¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤âÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤É¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÂÎ¸³¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£48¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¡È¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ÈWÇÕ¤Ç¤ÎÈ¯¸«¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£