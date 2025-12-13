¸æ²Û»Ò»ÊÂç»ÕÌßËÜÊÞ¡Ê¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¡Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎÌîÀ¥·Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤È¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î»°¾å¸øÌé

¡¡Êª²Á¤Î¹âÆ­¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ä¹¤¯ÃÏ°è¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬·Ð±Ä¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¤Î¿ÜËá»û»²Æ»¤Ë¤¢¤ëÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¸æ²Û»Ò»Ê Âç»ÕÌßËÜÊÞ¡×¤â¡¢140Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤­¤¿Ì£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£

¡¡Å¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï4ÂåÌÜ¤ÎÌîÀ¥·Ä»Ò¤µ¤ó¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÈËË»´ü¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÅ¹¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£

¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÌîÀ¥·Ä»Ò¤µ¤ó

¡¡Å¹¤Ç¤Ï¡¢¿ÜËá»û¤Î½¡ÁÄ¡¦¹°Ë¡Âç»Õ¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¡ÖÂç»ÕÌß¡×¤ä¡¢Æ±»û¤Ë¼óÄÍ¤¬¤¢¤ëÊ¿ÆØÀ¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÆØÀ¹ÃÄ»Ò¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¤É¤ì¤â»²ÇÒµÒ¤äÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Æü¾ï¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¹°Ë¡Âç»Õ¤ÎÌ¾Á°¤¬Í³Íè¤Î¡ÖÂç»ÕÌß¡×¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÎ³¤¢¤ó¤¬¡¢¤è¤â¤®¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ëÌß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÏÂ²Û»Ò¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¸æ²Û»Ò»Ê Âç»ÕÌßËÜÊÞ¡Ë
Ê¿ÆØÀ¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÆØÀ¹ÃÄ»Ò¡×¡£¥Ë¥Ã¥­¡¢ËõÃã¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃÄ»Ò¤¬¶ú¤Ë¤µ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¸æ²Û»Ò»Ê Âç»ÕÌßËÜÊÞ¡Ë

¡¡ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ìÊý¤Ç¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹©É×¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹âÆ­¤Ç¸¶ºàÎÁÈñ¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖÆ±¤¸Ì£¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¹ç¤¦¾Æ¤­²Û»Ò¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¿ÜËá»û¼þÊÕ¤Ç¤ÏËè·î20Æü¤È21Æü¤Ë¡ÖÂç»Õ±ïÆü¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ë¡£Æ±Å¹¤Ç¤â±ïÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÅ´ÈÄ¤ò½Ð¤·¡¢¾Æ¤­¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÈÎÇä¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢2Æü¤Ç1000¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤­¤â¡£

¸æ²Û»Ò»ÊÂç»ÕÌßËÜÊÞ¤ÎÅ¹Æâ

¡¡ÌîÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª²Á¤Î¹âÆ­¤äÀ×·Ñ¤®¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿Ì£¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£

¡¡140Ç¯Â³¤¤¤¿Å¹¤Î±Ä¤ß¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¡£ÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø»°¾å¸øÌé¤ÎÄ«¤ÏÎø¿Í¡Ù¤è¤ê