Êª²Á¹âÆ¤Î¤Ê¤«ÅÁÅý¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡¿À¸Í¡¦¿ÜËá¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¼é¤ë¡È140Ç¯¤ÎÌ£¡É
¡¡Êª²Á¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ä¹¤¯ÃÏ°è¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬·Ð±Ä¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¤Î¿ÜËá»û»²Æ»¤Ë¤¢¤ëÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¸æ²Û»Ò»Ê Âç»ÕÌßËÜÊÞ¡×¤â¡¢140Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ì£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡Å¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï4ÂåÌÜ¤ÎÌîÀ¥·Ä»Ò¤µ¤ó¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÈËË»´ü¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÅ¹¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¹¤Ç¤Ï¡¢¿ÜËá»û¤Î½¡ÁÄ¡¦¹°Ë¡Âç»Õ¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¡ÖÂç»ÕÌß¡×¤ä¡¢Æ±»û¤Ë¼óÄÍ¤¬¤¢¤ëÊ¿ÆØÀ¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÆØÀ¹ÃÄ»Ò¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ì¤â»²ÇÒµÒ¤äÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Æü¾ï¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ìÊý¤Ç¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹©É×¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹âÆ¤Ç¸¶ºàÎÁÈñ¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖÆ±¤¸Ì£¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¹ç¤¦¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÜËá»û¼þÊÕ¤Ç¤ÏËè·î20Æü¤È21Æü¤Ë¡ÖÂç»Õ±ïÆü¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ë¡£Æ±Å¹¤Ç¤â±ïÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÅ´ÈÄ¤ò½Ð¤·¡¢¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÈÎÇä¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢2Æü¤Ç1000¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤â¡£
¡¡ÌîÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª²Á¤Î¹âÆ¤äÀ×·Ñ¤®¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡140Ç¯Â³¤¤¤¿Å¹¤Î±Ä¤ß¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¡£ÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』より
