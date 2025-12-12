¡ÖÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡×1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ªF1¤äWRC¤¬¥Ç¥â¥é¥ó
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó»öÌ³¶É¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOKYO AUTO SALON 2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÁ°²ó¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Honda F1¥Þ¥·¥ó¤ÎÁö¹Ô¤ä¡¢¾¡ÅÄµ®¸µÁª¼ê¤Ë¤è¤ëWRC¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ç¥â¥é¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁö¹Ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥ê¥¾¥¦»á¤é12Ì¾¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤â·èÄê¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ØÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¤Îº×Åµ¡ÖTOKYO AUTO SALON 2026¡×2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö³«ºÅ
Á°²ó¤ËÂ³¤²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÎHonda¤ÎF1Áö¹Ô¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬·èÄê¡ª
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó»öÌ³¶É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¤È´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖTOKYO AUTO SALON 2026¡×¤òËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ïº£Ç¯¤â¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÁö¤ê¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Áö¹Ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¼ÖÎ¾¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÆüÃæ¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÎÁö¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÁ°²ó¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ñ¾ìÆîÂ¦¤ÎÄÌÏ©¤â»ÈÍÑ¤·¤¿Áö¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²óÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿Honda¤ÎF1¥Þ¥·¥ó¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô¤È¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤ò¡¢º£²ó¤â10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áö¹Ô¼ÖÎ¾¤Ï1986Ç¯¤ÎF1À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥ó¥»¥ë¤È¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥Ô¥±¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤êHonda¤Ë½é¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖWilliams Honda FW11¡×¡£1.5¥ê¥Ã¥¿ー/¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü¤ÇÍ½Áª»þ¤Ë¤Ï1000ÇÏÎÏ°Ê¾å¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦FW11¤òº´Æ£ÂöËáÁª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤ê¡¢ÆîÂ¦ÄÌÏ©¤â»ÈÍÑ¤·µ®½Å¤Ê¥Ç¥â¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï1991Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤È¥²¥ë¥Ï¥ë¥È¡¦¥Ù¥ë¥¬ー¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¡õ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖMcLaren Honda MP4/6¡×¡£3.5¥ê¥Ã¥¿ー/NA¤Î¡ØRA121E¡Ù¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤òÁ´¿È¤Ç´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨F1¥Þ¥·¥ó¤ÎÁö¹Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ï10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥·¥óÅ¸¼¨¤Ï11Æü¡ÊÆü¡Ë¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨F1¥Þ¥·¥ó¤ÎÁö¹Ô¤Ï¡¢±«Å·»þ¡Ê¹ß¿åÎÌ1mmÌ¤Ëþ¡¢¾®±«¡¿Ï©ÌÌ¥¦¥§¥Ã¥È»þ¤â´Þ¤à¡Ë¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥é¥êーÁª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¤Ç¥Þ¥Ë¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥éー¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿TOYOTA GAZOO Racing WRT¤Î¡ÖTOYOTA GR YARIS Rally1¡×¤È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¸þ¤±¥é¥êー¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖGR YARIS Rally2¡×¤ÎÁö¹Ô¤¬·èÄê¡£WRC»²ÀïÃæ¤Î¾¡ÅÄµ®¸µÁª¼ê¤¬¤½¤ÎÍº»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·°æÉÒ¹°Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÁ´ÆüËÜ¥é¥êーÁª¼ê¸¢»²Àï¼ÖÎ¾¡ÖSUBARU WRX STI¡ÊVAB¡Ë¡×¤ÎÁö¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡ØD1GP Kick Off Drift¡Ù¤Ï¡¢Î¾Æü²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¡¢ÆîÂ¦ÄÌÏ©¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖTOKYO AUTO SALON 2026¡×¤Î¡Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ù¤¬¡¢¥â¥ê¥¾¥¦¡ÊMORIZO¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á12Ì¾¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤âSNSÅù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢À¤³¦¤Î¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹µºÜÆâÍÆ¤Ï12·î10Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì ¥Ûー¥ë1～11 ¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë ¡¢²°³°Å¸¼¨¾ì¡Ë
³«ºÅÆüÄø¡§1·î 9Æü¡Ê¶â¡Ë 9:00～19:00¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¡Î¶È³¦¡õÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸ø³«Æü]¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨9:00～14:00¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¿¥¤¥à¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ê¤·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14:00～19:00¡Ê°ìÈÌÆÃÊÌ¸ø³«¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë 9:00～19:00¡Ê°ìÈÌ¸ø³«Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë 9:00～18:00¡Ê°ìÈÌ¸ø³«Æü¡Ë
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó»öÌ³¶É¡ÊTASA¡Ë
¸å±ç¡§ÀéÍÕ¸©¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¡¦ÉôÉÊ¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¿¶¶½²ñ¡ÊNAPAC¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡ÊJAMA¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ë
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°±É
Æþ¾ìÎÁ
¢¨°ìÎ§ÎÁ¶â¡Ê·ôÌÌµºÜÆü¤Î1Æü¸Â¤êÍ¸ú¡Ë
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊiOS¡¿Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¡£»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ë¸Â¤ë
¤½¤ÎÂ¾¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.tokyoautosalon.esu2-dev.com/2026/ticket/¡¡
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê»°±É¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ
