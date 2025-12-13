ÅìµþÅÔ»ØÄê¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ40ÅÀ½¸·ë¡ª¹¾¸Í¤«¤éÅÁ¤ï¤ë°ì¶Ú¤ÎÆ»¡¡Âè69²óÅìµþÅÔÅÁÅý¹©·ÝÉÊÅ¸
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸Í¤«¤éÅÁ¤ï¤ë°ì¶Ú¤ÎÆ»¡¡Âè69²óÅìµþÅÔÅÁÅý¹©·ÝÉÊÅ¸¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤«¤é1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡¢¿·½É¹âÅç²°11³¬ºÅ²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ»ØÄê¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ40ÅÀ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò±þ±ç¤¹¤ëÎØÅçÅÉ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¡Á1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
»þ´Ö¡§10:30¡Á19:30¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡§¿·½É¹âÅç²°11³¬ºÅ²ñ¾ì(½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-24-2)
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨À½ºîÂÎ¸³¤ÏÍÎÁ¡¢»öÁ°Í½Ìó²Ä
¡Ö¹¾¸Í¤«¤éÅÁ¤ï¤ë°ì¶Ú¤ÎÆ»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÎò»Ë¤ÈÉ÷ÅÚ¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¾¢¤Îµ»¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼Â±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹©·ÝÉÊºî¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ä¹±´¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î±Ñ¸ì¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥Ö¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ØÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä
¹¾¸ÍÀÚ»Ò¡¢ÅìµþÀ÷¾®Ìæ¡¢ÅìµþäÛ¹©·Ý¡¢¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á¤Ê¤É¡¢ÅìµþÅÔ»ØÄê¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹©·ÝÉÊ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÀºåÌ¤Êµ»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤ÎÉÊ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê°ìÅÀÊª¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅçÅÉ¡ÊÈïºÒÃÏ±þ±ç¥Ö¡¼¥¹¡Ë
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿»ºÃÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÀß¤ÎÎØÅçÅÉ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
Æü¾ï»È¤¤¤Î´ï¤«¤é¹âµéÁõ¾þÉÊ¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÎØÅçÅÉ¤Îµ»¤ÈÈþ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉü¶½¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼Â±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦À½ºîÂÎ¸³
²ñ¾ìÆâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¾¢¤Îµ»¤òÈäÏª¡£
¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á¤äÅìµþËÜÀ÷¤æ¤«¤¿¡¦¼ê¤Ì¤°¤¤¡¢¹¾¸Í»ØÊª¤Ê¤É¤ÎÀ½ºî¹©Äø¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¡¢¿¦¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¦¿Í¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤ÇÂÓÍÈ¤²¤Î·¿À÷¤á¤ääÛ¤«¤´¥Ð¥Ã¥°ºî¤ê¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÀ½ºîÂÎ¸³¡ÊÍÎÁ¡¦Í×Í½Ìó¡Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤¬¤¢¤ëÆü¾ï¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëµ»¤Î¿ô¡¹¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë6Æü´Ö¡£
¿·Ç¯¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤òÌ£¤ï¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¾¸Í¤«¤éÅÁ¤ï¤ë°ì¶Ú¤ÎÆ»¡¡Âè69²óÅìµþÅÔÅÁÅý¹©·ÝÉÊÅ¸¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
