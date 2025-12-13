¥Ñ¥ê¡¦¥Ý¥ë¥È¡¦¥É¡¦¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¸«ËÜ»Ô²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¥°¥ë¥á¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸
¹âµé¿©ÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸«ËÜ»Ô¡Ö¥°¥ë¥á¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¡×¤¬¡¢2026Ç¯6·î7Æü(Æü)¡¦8Æü(·î)¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Ý¥ë¥È¡¦¥É¡¦¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¸«ËÜ»Ô²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹âµé¿©ºà¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë½¸µÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥á¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯6·î7Æü(Æü)¡Á8Æü(·î)
»þ´Ö¡§9:30¡Á18:30
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥ê¡¦¥Ý¥ë¥È¡¦¥É¡¦¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¸«ËÜ»Ô²ñ¾ì Pavillon 7.2
¸ø¼°HP¡§https://en.salon-gourmet-selection.com/
¡Ö¥°¥ë¥á¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¡×¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À¡¦·ò¹¯»Ö¸þ¤ò½Å»ë¤·¤¿¹âµé¿©ÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ëÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ17¡óÁý¤È¤Ê¤ëÌó5,350Ì¾¤¬Íè¾ì¤·¡¢À¤³¦17¤«¹ñ¤«¤é360¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï½¾Íè¤Î9·î³«ºÅ¤«¤é6·î¤ØÆüÄø¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤È¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢²¤½£»Ô¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬15¡ó¤òÀê¤á¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤Î»²²Ã¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤¬¿·µ¬½ÐÅ¸¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀ½ÉÊ¤¬È¯·¡¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤âÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¿©Ê¸²½¤ä¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢À¸¥Ï¥à¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤«¤é¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¢°ûÎÁ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©Ê¸²½¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬º¬¶¯¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥¹¥¿¥ó¥É
½é²ó½ÐÅ¸¼Ô¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡¢6Ê¿ÊÆ¤Î2ÌÌ³«Êü´ðËÜ¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢´ÇÈÄ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¢²È¶ñ°ì¼°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥×¥é¥ó¤Ç¡¢½é»²²Ã¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½ÐÅ¸½àÈ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
9Ê¿ÊÆ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡¢2ÌÌ³«Êü¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£
»Ü¾û²ÄÇ½¤Ê¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¸¼¨¤È¾¦ÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤éÈþ¿©¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ñ¥ê¤Ç¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£
²¤½£¹âµé¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ë¥á¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
