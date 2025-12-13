Æä»á¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¤â¤È¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¡ª¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡ÖHOLIDAY Knits ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ë¥Ã¥Èºî²È¤ÎNagi¡Çs Knits Æä»á¤ò¾·¤¤¤¿¡ÖHOLIDAY Knits ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Æä»á¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¤â¤È¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡ÖHOLIDAY Knits ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î21Æü(Æü)
»þ´Ö¡§Âè°ìÉô 11:00¡Á¡¿ÂèÆóÉô 14:00¡Á¡Ê³Æ²ó90Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
¾ì½ê¡§¥¢¥È¥ì¿·±º°Â 1F¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹
Äê°÷¡§³Æ²ó12Ì¾
»²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü10:30¡ÁÁ´²óÊ¬À°Íý·ôÇÛÉÛ
»²²Ã¾ò·ï¡§¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¸ø¼°Instagram¥Õ¥©¥í¡¼¡¢Nagi¡Çs Knits Instagram¥Õ¥©¥í¡¼¡¢ÅöÆü3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÎÇã¾å¥ì¥·¡¼¥ÈÄó¼¨(¹ç»»²Ä)
ÊÔ¤ßÊª¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î²ó¤â¼ê¤Ö¤é¤Ç»²²Ã¤Ç¤¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºàÎÁ¤äÊÔ¤ß¿Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â³¤¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í½Ð¿È¤Î¥Ë¥Ã¥Èºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦Æä»á¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÉô¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
Ì¤·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤Ç¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÊÔ¤ßÊª¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢Æä»á¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é´ðËÜ¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
Æä»á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤âºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÂèÆóÉô¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×
·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢ËÀ¿ËÊÔ¤ß¤Ç¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
Æä»á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥é¥óÌÏÍÍ¡ÈNagee¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´¨¤µÂÐºö¤Î¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥Ë¥Ã¥Èºî²È¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥àºî¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤ë²¹¤«¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Åß¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡ÖHOLIDAY Knits ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
