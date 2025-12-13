¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè9ÏÃ ¤Ä¤¤¤ËÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¡Ê¤¤¡Ë¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬13Æü21»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±à»Ò¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤ÎÆ±Î½¡¦Åì±À¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£Æ±Áë²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´é¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£»ö·ï¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹âÌÚ¾¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤È±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡Ä¡£
¢£Âè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¹âÌÚ¤ÎÌ¼¡¦²Ö²»¡ÊµÜºêè½Î¤º»¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿¹¡Ê¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡Ë¤¬¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿DVD¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥¤¥Þ¥¯¥Ë¡×¤Ç¿¹¤ò¸ò¤¨¤Æ¹âÌÚ¤¿¤Á¤ÏDVD¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢DVD¤ÎºÇ¸å¤Ë1¿Í¤Î¾¯½÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¯½÷¤¬¡ÖÀ¥¸Í»ç±ñ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¹âÌÚ¤¬»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿¹¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£±à»Ò¤¬¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¥É¤Î»Ò¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤·¤ÆÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¹âÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤¦1¿Í¤Î¡Ä¥É¤Î»Ò¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¡È¤É¤Î»Ò¡É¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±à»Ò¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¡È¥É¤Î»Ò¡É¡Ä¡£¤Ä¤¤¤ËÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè9ÏÃ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ13Æü21»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±à»Ò¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤ÎÆ±Î½¡¦Åì±À¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£Æ±Áë²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´é¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£»ö·ï¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹âÌÚ¾¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤È±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¹âÌÚ¤ÎÌ¼¡¦²Ö²»¡ÊµÜºêè½Î¤º»¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿¹¡Ê¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡Ë¤¬¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿DVD¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥¤¥Þ¥¯¥Ë¡×¤Ç¿¹¤ò¸ò¤¨¤Æ¹âÌÚ¤¿¤Á¤ÏDVD¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢DVD¤ÎºÇ¸å¤Ë1¿Í¤Î¾¯½÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¯½÷¤¬¡ÖÀ¥¸Í»ç±ñ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¹âÌÚ¤¬»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿¹¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£±à»Ò¤¬¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¥É¤Î»Ò¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤·¤ÆÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¹âÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤¦1¿Í¤Î¡Ä¥É¤Î»Ò¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¡È¤É¤Î»Ò¡É¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±à»Ò¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¡È¥É¤Î»Ò¡É¡Ä¡£¤Ä¤¤¤ËÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè9ÏÃ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ13Æü21»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£