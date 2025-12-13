500±ß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤ÇÂÐ¾Ý¶¥µ»¤¬ÂÎ¸³¤·ÊüÂê¡ª¥¯¥í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯in¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ë¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È°ì½ï¤Ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯in¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡×¤¬2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ä¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¤Ê¤É4¼ïÎà¤Î¶¥µ»¤ò¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇÂÎ¸³¤·ÊüÂê¤È¤Ê¤ë»Ò¶¡»²²Ã·¿¤Î´ë²è¡ª
¥¯¥í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯in¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(Æü)
»þ´Ö¡§11:00¡Á16:00¡ÊÂÎ¸³¼õÉÕ 10:45¡Á15:00¡Ë
²ñ¾ì¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûA´Û3³¬GREENING¹¾ì
Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§FREESTYLE SPACE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼ÒMoveX
²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤º¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÇÂç¸Â¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬µÈ¾Í»û¤ËÅÐ¾ì¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²°³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢¸«¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åß¤Î²°³°¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
500±ß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤ÇÂÐ¾Ý¶¥µ»¤¬ÂÎ¸³¤·ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
4¼ï¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡×¡Ö¤±¤ó¶Ì¡×¡Ö»Ø¥¹¥±¡×¤Î4¶¥µ»¤òÅ¸³«¡£
¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ä¾ÀÜ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Ò¶¡¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹³Ú¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥´µ»¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»þ´Ö¡Û
Á°È¾¡§12:30¡Á13:00
¸åÈ¾¡§15:30¡Á16:00
²ñ¾ì¡§GREENING¹¾ì
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëA´Û3³¬GREENING¹¾ì¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥ï¥´¥ó¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì¤·¡¢°û¿©¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µÈ¾Í»û¤Î¶õ¤Î²¼¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¡£
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯in¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 500±ß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤ÇÂÐ¾Ý¶¥µ»¤¬ÂÎ¸³¤·ÊüÂê¡ª¥¯¥í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯in¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û appeared first on Dtimes.