¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¿·¥«¥Ã¥×¥ë¡Ö¤ê¤«¤·¤ó¡×¤³¤ÈµªÊ¿Íü²Ö¡õÀ¾»³¿¿¸ê¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ä£±£¹Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½éÄ©Àï
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂÎ°é´Û¡Ë¤Ï£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¡£º£µ¨¿·¤¿¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿µªÊ¿Íü²Ö¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¡¢À¾»³¿¿¸ê¡Ê¶¦¤Ë£²£³¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡á¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¤ê¤«¤·¤ó¡×¤È¤·¤Æ½éÄ©Àï¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç£±£¹¡¢£²£°Ç¯½÷²¦¤ÎµªÊ¿¤Ï¡¢£µµ¨¤Ö¤ê¤ËÁ´ÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤ËÉüµ¢¡££²£°£³£°Ç¯¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ°ì¤ËÄ©¤à¡£
¡¡µªÊ¿¤¬¡¢À¾»³¤È¤Î¿·¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÂçÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£Ç¯£¹·î¡¢¡Ö¤ê¤«¤·¤ó¡×¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤òÅÅ·âÈ¯É½¡££±£±·î¤ÎÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¶¦¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¡£
¡¡µªÊ¿¡Ê°Ê²¼¡¢µª¡Ë¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¯ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾»³¡ÊÆ±¡¢À¾¡Ë¡ÖËÍ¤Ï¡¢Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤òÁ´ÆüËÜ¤Î¡ÊÉ½¾´Âæ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤³¤¬»÷¹ç¤¦¡£Áá¤¯¡ÊÍ¥¾¡¤Ø¡Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¶ìÆñ¤ò·Ð¤¿£²¿Í¤À¡£±¦Â¼óÄË¤Ë¤è¤ê£²µ¨Á´µÙ¤·¤¿µªÊ¿¤Ï¡¢º£µ¨¤â´°¼£¤Ê¤é¤º¡££²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÄ©Àï¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£À¾»³¤Ï£··î¤Ë¡¢ÅÄÃæ°´º»¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë²ò»¶¤òÆÍÇ¡È¯É½¡£¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢°ìÅÙ¤Ï£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇµòÅÀ¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¡£´õË¾¤Î¸÷¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
¡¡µª¡ÖËèÆüÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È°¤¤Êý¸þ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°Å¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤â¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Úµò¤«¤Ê¤È¡£º£¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤Ç¤¡¢ËèÆüÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤ò¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾¡ÖËÍ¤â²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é²Æ¤Î´Ö¤Ï¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤ÎÌ´¤ÏÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£°ìÅÙ¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æº£µ¨¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´ñÀ×¡£Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¤ÏÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î»þ¡¢µªÊ¿¤Ï¥·¥ó¥°¥ëÍÑ¤Î¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ëÀ®¤«¤éÌó£±¤«·î¡¢°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¶¥µ»²ñ¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸¦µæÇ®¿´¤Ç¡¢Æ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£³°Ì¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Êâ¤ß½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤ê¤«¤·¤ó¡×¡££²¿Í¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡À¾¡ÖÁ´ÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡¢£²£°£³£°Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡££´Ç¯´Ö¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µª¡Ö»ä¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢³Ø¤Ó¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡£À¾»³Áª¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³ê¤ê¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÈÖÂç¤¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡££²£°£³£°Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Å¸Ë¾¡¡ºòµ¨Á´ÆüËÜ¤òÀ©¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î¡Ö¤¦¤¿¤Þ¤µ¡×¤³¤ÈµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬Í¥¾¡¸õÊä¡£º£µ¨¿·¤¿¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÁÈ¤ó¤À¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡¢ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤âº£·î¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÄÂÎÍ×°÷¤È¤·¤Æ£±ÁÈ¤¬ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤È¥Õ¥ê¡¼¤Îµ»½ÑÅÀ¹ç·×£¸£µÅÀ°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µÈÅÄ¡¢¿¹ÅÄÁÈ¤Î¤ß¤¬¤³¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¡¡ÖÉ¹¾å¤Î¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¡¼¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥ê¥Õ¥È¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤äÆ±Ä´À¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¡££·£¶Ç¯¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯¸ÞÎØ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ï£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¤ÎÅÏÊÕ¿´¡¢ÌÚ¸Í¾ÏÇ·ÁÈ¤È¡¢£±£¸Ç¯Ê¿¾»¤ÎÂ¼¸µ¡¢¥ê¡¼¥ÉÁÈ¤Î£±£µ°Ì¡£²¤ÊÆ¤ä¥í¥·¥¢¤¬É½¾´Âæ¤Î¾ïÏ¢¡£¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ú¥¢¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁè¤¦¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤È¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡£
¡¡¢¡µªÊ¿¡¡Íü²Ö¡Ê¤¤Ò¤é¡¦¤ê¤«¡Ë£²£°£°£²Ç¯£··î£²£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡££µºÐ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡££±£´ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¶Ç¯£¹·î¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ç¡¢»Ë¾å£·¿ÍÌÜ¤Î£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×À®¸ù¼Ô¡£¥·¥Ë¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¡¢£°£µÇ¯ÀõÅÄ¿¿±û°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Ç£Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡££±£¹¡¢£²£°Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡££±£µ£µ¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¢¡À¾»³¡¡¿¿¸ê¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤´¡Ë¡¡£²£°£°£²Ç¯£±·î£²£´Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢£²£³ºÐ¡££¶ºÐ¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯¤Ç¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ËÅÏ¤ê¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤é¤ÈÎý½¬¡££²£°£±£¹¡¢£²£°Ç¯Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Í¥¾¡¡££²£³Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇÅÄÃæ°´º»¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤òÁÈ¤ß¡¢Æ±Ç¯¤È£²£´Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ£²°Ì¡££²£µÇ¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤â£··î¤Ë²ò»¶¡££¹·î¤ËµªÊ¿Íü²Ö¤È¤Î¿·¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£