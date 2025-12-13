子供が自らの行動や気持ちを整理する力を育む！交通図書協会「ぼうけんてちょう」2026年度版

交通図書協会から、子供向け手帳『ぼうけんてちょう』の2026年度版が2025年12月8日(月)より登場しました。

「書く・考える・ふり返る」という習慣を通じ、子供が自らの行動や気持ちを整理する力を育みます。

交通図書協会「ぼうけんてちょう」

発売日：2025年12月8日(月)

価格：2,970円(税込)

販売場所：公式オンラインショップ等

サイズ：A5サイズ(長さ15.5cm×高さ21.8cm×幅1.5cm)

ページ数：224ページ

子供の未来をつくる手帳として、親子のコミュニケーション円滑化と良い習慣の定着をサポートする一冊。

生活リズムを整える「おうちルール」や、自立を促す「もちものリスト」など、子供の成長につながるコンテンツが豊富に収録されています。

書くプロセスを通じて思考力や表現力が育まれるほか、非認知能力の向上にも寄与。

新学期からスムーズに使い始められる4月始まり仕様で、日々の気づきを未来へつなげる「文字のアルバム」として活用可能です。

チュートリアル付き

初めて手帳を手にする子供でも安心して取り組めるよう、文具の準備から使い方までを丁寧に解説。

イラスト付きの分かりやすい説明により、親子で楽しみながら手帳の活用方法を自然に習得できます。

ねがいごと・しょうらいのゆめ

自分の目標や夢を書き出すことで、未来を具体的にイメージする力を養うページ。

思い描いた未来に向けて、自ら行動を起こすきっかけ作りをサポートします。

週間ページ

予定や出来事を整理しやすい週間ブロック形式を採用。

日付感覚や計画力が自然と身につくだけでなく、親子の対話を広げるコミュニケーションツールとしても機能します。

子供の思考や成長の記録を残し、自分の未来を形にする力を育む充実の内容。

交通図書協会「ぼうけんてちょう」の紹介でした。

