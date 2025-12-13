¡Úº£Ç¯¤Î´Á»ú¡ÛÆ£¸¶µª¹á¡Ö´Ä¡×£±Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼Ò²ñÅª³èÆ°¤È·ÝÇ½³èÆ°¤¬½Û´Ä¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×
ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤Ï12Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤ò1»ú¤ÇÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤¬¡Ö·§¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³Æ³¦¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä·ÝÇ½¿Í¤é¤â¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
½÷Í¥Æ£¸¶µª¹á¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î25Ç¯¤òÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤ò¡Ö´Ä¡×¤È¤·¡¢25Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä26Ç¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ä¡×¤Ï¡ÈÎØ¡É¡È½ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£25Ç¯¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÅ¾µ¡¡É¤Ë¤â¤Ê¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢ÆüËÜ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ò¡ÈÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ´Û¤¬·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¤È¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î¡¢¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬È¯¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ÖÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¡×¡Ö½Û´Ä¡×¡ÖÌ¿¤ÎÏ¢Â³À¡×¤È¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï±§Ãè¤â¡¢ÃÏµå¤â¡¢Á´¤Æ´Þ¤á¤Æ½Û´Ä¤Î¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£ËÜ²È¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¡¢É×¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê53¡Ë¤È½Ð±é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¸½ºß¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÐÆâÂ¢½õ¤ÎºÊ¤ê¤¯Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¤À¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËèÇ¯¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï·àÃÄ¿·´¶Àþ¤¬ÆÈ¼«²ò¼á¤Î¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ò¾å±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡ÈÎò»Ë¤Î½ä¤ê¡É¤È¾Î¤·¡¢¡ÖÉñÂæ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎÎØ¡¢¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤ÎÎØ¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤âÎØ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥¦¥¤¥Ã¥È¤â¸ò¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î»ú¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¼«Á³¤È¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡Ö30Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ëNPO¤Ç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤ä¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤¬½Û´Ä¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤¤´±ï¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±ï¡Ù¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¤â¡ØÎØ¡Ù¤À¤·¡¢·ÝÇ½¡¢Ê¸²½¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬±ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤òÉ½¤¹»ä¤Î´Á»ú¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¡Ø´Ä¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËüÇî¤ÎÆüËÜ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ´Û¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÎØ¤òÌ¤Íè¤Ø¼êÅÏ¤¹Ìò³ä¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃ´¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ß¤òÀµ¤·¤¿¡£ÆüËÜ´Û¤ÎÌò³ä¤ò¡Ö¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¡¢·Ý½Ñ¡¢Ê¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤ä²Ê³Ø¤Ê¤É¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿½À¤é¤«¤¤Êª¤Î¹Í¤¨Êý¤Èº£¤Îµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¼«¿È¤â¡ÖÆüËÜ¤¬Íê¤â¤·¤¯»×¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ë¤¾¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë1ÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯»ä¤ÎÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼«¤é¤ò¡ÈÈ¯Å¸ÅÓ¾å¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¿Í¡¹¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¡¢±é½Ð²È¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
26Ç¯¤Ï¡ÖËüÇî¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÎØ¤ò¡¢ÆÀ¤¿±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î·ë¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡£¤É¤¦Í»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£