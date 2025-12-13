NY³ôÈ¿Íî¡¢245¥É¥ë°Â¡¡AIÅê»ñ²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²üºÆÇ³
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û12Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ245.96¥É¥ë°Â¤Î4Ëü8458.05¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÅê»ñ¤Ø¤Î²áÇ®´¶¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Àè¹Ô¤¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¤äÊÆITÂç¼ê¥ª¥é¥¯¥ë¤Î³ô²Á²¼Íî¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤¬AIÅê»ñ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬º£·î10Æü¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¡¢²¼¤²Éý¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¤·¡¢398.69¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü3195.17¡£