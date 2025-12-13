◇スペイン1部第16節 Rソシエダード1ー2ジローナ（2025年12月12日 サンセバスチャン）

サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が12日、本拠ジローナ戦で先発フル出場するも立ち上がりの決定機を外すなど得点には絡めず。試合も勝ち点3“目前”から終盤の2失点で1ー2と痛恨の逆転負け。リーグ戦3連敗が決まると本拠サポーターから大ブーイングが沸き起こった。

久保はリーグ戦3試合連続で先発出場。エースFWオヤルサバルを負傷で欠く最前線1トップにはFWゲデスを起用。前節スタメンだったFWサディクはベンチスタートとなった。

試合は前半35分、DFスベルディアの絶妙スルーパスから抜け出したFWゲデスが相手DFと競り合いながらもエリア内で右足一閃。豪快にニアサイドを撃ち抜き今季3点目。チームはリーグ戦5試合ぶりに先制点を挙げた。

その後もゲームを支配し優位に進めたがなかなか追加点は奪えず。すると後半31分、相手MFツィガンコフにゴールを許してしまい1ー1。指揮官の選手交代がうまくかみ合わず前半の勢いを失ってしまうと同39分、再びMFツィガンコフに決められ痛恨の逆転負け。3試合ぶりの白星を逃すだけでなく、リーグ戦3連敗を喫してしまった。

久保は開始2分、いきなり決定機を迎えるも左からのクロスに右足インサイドで合わせたシュートが枠をとらえられず。得点には絡めなかったが左足アウトサイドでのノールックスルーパスから好機を演出したり、中盤で相手3人ほどに囲まれながらもスルスルと中央をドリブル突破するなどキレのある動きを披露。

本拠サポーターを沸かせたものの疲れの見える終盤には右サイドでのドリブル突破を許し、逆転ゴールを奪われるなどチームを勝利へと導くことが出来なかった。

一方、前節18位と沈んでいたジローナだったが勝ち点15に伸ばし暫定ながら降格圏脱出となる17位に浮上。暫定14位のRソシエダードとも勝ち点1差に迫る大きな勝利となった。