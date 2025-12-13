＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年も残りわずか。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！ さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

こんにちは♪ いぎなり東北産の律月ひかるです。冬ですね〜。東京の冬は寒いけど、私はあまり寒いと感じません。だから「洋服屋さんで（肩を出す）オフショルニットがたくさん売ってるんだなぁ」と納得しました。東北では冬には肩は出せませんから。ちなみに私は秋田県民の中で1番の寒がりです。東北産は先日クリスマスライブをしました♪ 衣装がとってもかわいくてうれしかったな〜。みんなにもたくさん「かわいい」って言ってもらえてニコニコ顔です。ベレー帽がすごく好評で「ふーん、そうなんだね」の気持ちです。ふーん、そうなんだね。

今回のテーマは「2026年の誓い」です。まず、今年のお正月に掲げた「想像力を持つ」は引き続きやっていきたいと思っています。これはきっと人生を通しての目標になる気がします。あとは何が誓えるだろうか？ 病める時も健やかなる時もどんな時もあなたを大切に思うってこと以外、あたしに何が誓えるだろうか！

2026年はなんとなく、大切な年になるような気がしています。いつだって大切だけどね。なので、運気を上げていきたいです。最近は運気を上げるために玄関掃除や、水回りをきれいにすることを頑張っているので、2026年も引き続きやっていきます。開運、開運♪ たくさんの「大切」と出会えますように。

いぎなり東北産は1月からZeppツアーを行います☆ もうリハーサルが始まっていて、覚えることがたくさんあって。時々叫んだりもするけど、とってもわくわくする内容で、みんなの喜んだり驚いたりする表情を想像しながら頑張っております。中でも特にとっても楽しみな部分がありますのよ。うふふ！ 2026年、皆さまにとってもすてきな年になりますように♪【律月ひかる】

◆律月ひかる 2001年（平13）7月31日生まれ、24歳の秋田県産。無類のかわいいもの好き。愛称は「ひかるん」。メンバーカラ−は白。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。26年1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。