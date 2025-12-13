»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤¬¡Ø660g¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¸¤¡Ù¤È±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡Ä¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ëÊª¸ì¡Ù¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö°¦¡Ä¡×¤È10ËüºÆÀ¸
»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¥Á¥ï¥ï¡£¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¤Ë¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ò¡È¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡É¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç10ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤¬¡Ø660g¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¸¤¡Ù¤È±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡Ä¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ëÊª¸ì¡Ù¡Û
660g¤ÎÌ¿¤¬Æ³¤¤¤¿¡È²ÈÂ²¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öebiuni.911¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¡Ö¤¦¤Ë¡×¤¯¤ó¡£¤Õ¤ï¤ê¤È»æ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤«¤é¹µ¤¨¤á¤Ë¸«¾å¤²¤ë¤¦¤Ë¤¯¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿Æü¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤Ì¿¡É¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤«¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤´É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¦¤Ë¤¯¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤ÎÌÂ¤¤¤ò¤½¤Ã¤ÈÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¼Ùµ¤¤ËÍ·¤Ö»Ñ¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤¬¡È²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¡É¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡È¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤Ë¤¯¤ó
¾®¤µ¤Êº¢¤Î¤¦¤Ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¥±ー¥¸±Û¤·¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¼ê¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£µ¢Âð¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Á°Â¤ò·üÌ¿¤ËÆ°¤«¤¹¤¦¤Ë¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤´É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤ÎÌþ¤·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ë»¤·¤¤¶¦Æ¯¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Êç¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤´ÈÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ä¡¢½é¤á¤Æ¡È¤ª¼ê¡É¤¬¤Ç¤¤¿Æü¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»×¤¤½Ð¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ë
¤¦¤Ë¤¯¤ó¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡£¥ë¥ó¥Ð¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¿È¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ËÀø¤ê¹þ¤â¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£½é¤á¤Æ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿Æü¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î»¶Êâ¤Ç°ìÊâ¤âÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤â¡¢º£¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¡£
¸½ºß¤Î¤¦¤Ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥Ð¥®ー¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤â³Ú¤·¤àÎ©ÇÉ¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¹¤¤¼ÇÀ¸¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÆü¡¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£660g¤ÎÌ¿¤¬¤´É×ÉØ¤ò¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Âº¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤¦¤Ë¤¯¤ó¹¬¤»¤À¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Î°¦¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë♡¡×¡Ö¾¡¼ê¤ËÎÞ½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¦¤Ë¤¯¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öebiuni.911¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Ë¤¯¤ó¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÍÍ»Ò¡¢°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎµÏ¿¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
