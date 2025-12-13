Photo: Adobe Stock

¡Ö¹¥¤­¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Áê¼ê¤Î¹¥°Õ¤Ë°Â¿´¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤½¤Î¡È¹¥¤­¡É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æü´ÚÎß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¥­¥à¡¦¥À¥¹¥ëÃø¡¢²¬ºêÄª»ÒÌõ¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï´üÂÔ¥¼¥í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ­»³Àé½Õ»á¤Ë¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤Ê´Ø·¸¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê´ë²è¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë

Â¾¿Í¤Î¡Ö¹¥°Õ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë

¡¡20Âå¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ä¤âÈà»á¤È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¤Ê¤é¡ÖÃË±¿¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤ä¤Ä¡¢Áá¤¯±ï¤òÀÚ¤í¤¦¡×¤È¸À¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆóÅÙ¡¢»°ÅÙ¤ÈÂ³¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤â¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡£

¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¶âÁ¬ÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£

¡ÖÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ËÈà»á¤¬¤´¤Í¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃå¿®¤¬»Ä¤ë¡£²ñ¼Ò¤Ë¤â²¡¤·¤«¤±¤Æ¤­¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡×

¡¡¤ª¤Ó¤¨¤­¤Ã¤¿Í§Ã£¤ÏÉÕ¤­¤Þ¤È¤¤Èï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢

¡ÖÊÌ¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¡Ø·¯¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡Ù¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×

¡¡¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Á°²ó¤â¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ä¡Ä¡£

¡¡ÊÌ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Î¹¥°Õ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹â²Á¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¹Ô°Ù¤¬Íý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤É®¼Ô¤Ë¡¢Í§Ã£¤ÏÀµÅöÀ­¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£

¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¡£¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤·¤Ä¤³¤¯Ç÷¤é¤ìÂ³¤±¤ë¤è¡£¤»¤á¤ÆÊÖ¤½¤¦¡×

¡Ö¤Ç¤â¡¢ÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈà¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡×

¡¡¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤â¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£

¡¡¥Ð¥Ã¥°¤Ç·Ò¤®»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀõ¤Ï¤«¤ÊÈà»á¤âÈà»á¤À¤¬¡¢Í§Ã£¤âÍ§Ã£¤À¡£

¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¹¥¤­¡×¤Ë´Å¤¨¤Ê¤¤

¡¡·ë¶É¡¢Èà½÷¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä¡Ù¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¡¢Í§Ã£¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£

¡¡Æ±½ñ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡×¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡¢

¡Ö¿Í¤«¤é¤Î¡Ø¹¥¤­¡Ù¤Ë´Å¤¨¤Ê¤¤¡×

¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¿Ä¤ò¿©¤Ã¤¿°ìÊ¸¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÈÆ±µÁ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹¥¤­¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤ò¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë°·¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Í§Ã£¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Èà»á¤Î¡Ö¹¥¤­¡×¤ò¡Ö¹¥¤­¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤æ¤¨¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÔÀ¿¼Â¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÈà»á¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£

¡¡¤µ¤é¤ËÆ±½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤À¡£

¡¡°¦¾ð¤Ç¤âÍ§¾ð¤Ç¤â¡¢¹¥¤­¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¸ß¤¤¤ËÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬Áê¼ê¤è¤ê¤â¤Ã¤È¡Ö¹¥¤­¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¹¥¤­¡×¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¼å¤¤¤Û¤¦¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤­¡×¤¬¤è¤ê¶¯¤¤¤Û¤¦¤Î¿Í¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ë´·¤ì¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»¨¤Ë°·¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Áê¼ê¤Î¡Ö¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌµÎé¤Ç¥²¥¹¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Èà½÷¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È·ë²ÌÅª¤Ë¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£

¡Ö¹¥¤­¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤³¤Ë´Å¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¿¼Â¤Ë¤Ê¤í¤¦¡½¡½¤È¡¢¶µ·±¤ò¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¡£

¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ­»ö¤Ç¤¹¡Ë

Í­»³Àé½Õ¡Ê¤¢¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Á¤Ï¤ë¡Ë
¥á¡¼¥«¡¼¹­Êó¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¼ç¤Ë½µ´©»ï¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼èºàµ­»ö¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤ò¼¹É®¡£ºòÇ¯¤è¤ê¹âÅÄÇÏ¾ì¤ÎÏ·ÊÞ¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤Ãæ¡£