¡Ö°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Æ¡×¤È¡Ö¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡×¤ÎËöÏ©
¿·´©¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Æ¤Î´ê¤¤¤È¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤A¤µ¤ó¤Î²ÈÄí
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àA¤µ¤ó¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¡£¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é±Ñ¸ì½Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¸ì¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î½Î¤Ë¤âÄÌ¤ï¤»¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÏÇ¯´Ö300Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«A¤µ¤ó¤ÏÂ¾¸À¸ì¤Î½¬ÆÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¹¥¤¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤â°ìÀÚÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤ª¶â¤À¤±¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤½¬¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ºÇ¶áËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¶µ°éÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤±¤ì¤É¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎBelief¡Ê¿®Ç°¡Ë¤äMind¡Ê°Õ¼±¡¦»ÑÀª¡Ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ´¤¯°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤Åê»ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Æ¤È¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â
¤³¤ì¤Ï¡¢³°¹ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î²ÊÌÜ¤â½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ²Ê¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Î¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Î¶µ¤¨¤«¤¿¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ò¡¢¤¤¤¯¤é½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤â²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö°å³ØÉô¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«±Ñ¸ì¤ÇÏÀÊ¸¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Î¶µ¤¨¤«¤¿¤¬°¤¤¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿®Ç°¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
