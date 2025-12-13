3男3女・6人きょうだいの母で、YouTuberとしても活躍する嫁コンさん。現在は、夫で元ラグビー選手のノッコン寺田さんとともに、夫婦でYouTubeチャンネルを運営しています。そんな嫁コンさんの人生を大きく変えたのは、ノッコン寺田さんからの3年にも及ぶ熱烈なアプローチでした。

顔はタイプじゃなかったし、正直ちょっと苦手

出会って22年。今でも仲睦まじいノッコン寺田さんと嫁コンさん

── 元ラグビー選手でYouTuberのノッコン寺田さんとご結婚されて、現在は6人兄弟の母として子育てやYouTubeチャンネルを運営されていますね。寺田さんとの馴れ初めを教えてください。

嫁コンさん：ノッコン寺田と出会ったのは、私が大学1年生のときです。同じ大学で、入学後のオリエンテーションで彼が私を見て「かわいい」と思ってくれていたそうです。私はそのころ、彼の存在は知っていましたが、特に意識はしていませんでした（笑）。正直なところ、顔もタイプではなかったし、少しチャラチャラして見えて「苦手かも…」と思っていたんです。

それでも共通の友人を通して、彼を含めた男女のグループで一緒に遊ぶことが何度かありました。当時から、彼は本当に一途にアプローチをしてくれていましたね。

── ノッコン寺田さんがかなり積極的だったんですね。

嫁コンさん：はい（笑）。でも当時の私は、1つ下の後輩に片思いをしていたので、彼にも「私、好きな人がいるよ」と伝えていました。それでも彼は「それでもいいよ！」と言って、アプローチをやめなかったんです。そんなふうに一途に思い続けてくれる姿を見ているうちに、最初は苦手だと思っていた気持ちも変わり、だんだん意識するようになっていきました。

そんななかで、好きだった後輩に少し頼りなさを感じる出来事があり、気持ちが揺らぎました。そこから、どんなときもまっすぐ気持ちを伝えてくれる頼もしい彼の存在が、どんどん大きくなっていきました。

ここまで私のことを好きでいてくれる人はいない

初めはノッコン寺田さんのひと目惚れだった

── ノッコン寺田さんの一途さに心が動いたんですね。

嫁コンさん：そうですね。「ここまで私のことを好きでいてくれる人はいないかもしれない」と思ったんです。その後、大学3年生のときにおつき合いをすることになりました。

つき合ってからも、彼の優しさはずっと変わりませんでした。私が「チャラチャラしているのが嫌」と伝えたら、服装や髪型をきちんと整えるようにもなりました。私のわがままや悩みにもいつも真剣に向き合ってくれて、本当にまっすぐな人だなと感じましたね。

── 優しいですね。

嫁コンさん：そうですね。でも当時、彼は大学でラグビーをしながらアルバイトもしていたので、学校以外で会える時間がほとんどなかったんです。そんな状況のなかで、「会える時間が少ないからこそ、会えたときは楽しく過ごそう！」と彼が提案してくれて。週に1回、お互いにお弁当を作って交換して、大学で一緒に食べるという約束をしました。

それぞれが作ったお弁当を校内で一緒に食べるんです。彼はコンビニでアルバイトをしていたので、アルバイト先のお惣菜を詰めたお弁当を持ってくる日もありました。「こんな商品があるんだ！」と話しながら食べたりして、彼が作ったお弁当を食べる時間もすごく楽しかったですね。

ふたりの人生を決定づけた「ある事件」

── ノッコン寺田さんは、大学生のときに大きなトラブルを経験されていますよね。

嫁コンさん：はい。大学3年生のとき、彼が歩いていたら3人組の男子に絡まれたんです。殴られた彼が自分を守ろうと頭突きをしたところ、相手が大けがを負ってしまい、被害届が出されました。彼が一方的に殴ったとされて、彼は1か月ほど留置場で過ごすことになったんです。

私はとにかく心配で、毎日面会に通い話を聞いたり励ましたりしていました。話を聞くうちに、彼が先に手を出したのではなく、相手から絡まれ殴られそうになったために頭突きをしたことがわかりました。

── しかも向こうは3人だったんですよね。

嫁コンさん：そうなんです。どうしても誤解を解きたくて、当時の状況を見ていた人がいないか、必死に目撃者を探し回りました。ようやく見つけた目撃者から、「最初に手を出したのは3人組のほうで、彼は自分を守るために頭突きをした」という証言を得られました。その方が警察にそのことを話してくれたおかげで、彼は無事に釈放されました。あのときは本当に安心しましたね。

── 嫁コンさんの粘りが、ノッコン寺田さんを救ったんですね。

嫁コンさん：当時の私はただ、「誤解されたまま留置場にいるなんてかわいそう」という一心で動いていました。でも、後になって夫から「あのとき一生懸命に動いてくれる姿を見て、この先もこの子と一緒に生きていこうと決めた」と聞いたんです。彼にとっても、そして私にとっても、あの出来事は人生を大きく変える転機になったと思います。

「で、いつ結婚してくれるん？」と（笑）

今では6人のお子さんと8人大家族

── ご結婚はどんな経緯でされたのですか？

嫁コンさん：大学を卒業する年、彼は留年していて、私は先に就職しました。その後、彼も社会人になり、お互いに仕事をしながら交際を続けていました。結婚のきっかけは…正直あまり覚えていないんですけど、24歳のときに2人で焼肉を食べている最中に、私が「で、いつ結婚してくれるん？」と聞いたらしいです。私はそのときのことをあまり覚えていないんですが（笑）。彼は「じゃあ、まずは一緒に暮らそうか」と言ってくれたようです。

同棲をすることになりましたが、私の両親は厳しくて「結婚前の同棲は許さない」という考えでした。そこで両親に「同棲して半年後に結婚します」と伝え、実際に同棲から半年後に結婚しました。

── 嫁コンさんからプロポーズされたんですね。

嫁コンさん：そういう形になりますね（笑）。夫はいまだに「あのとき突然『で、いつ結婚するん？』って言われてびっくりした！」って、よく笑いながら話しています。

今では6人の子どもに恵まれ、毎日バタバタしながらも笑いの絶えない日々を過ごしています。大学のオリエンテーションで出会ったあの日から、本当にいろんなことがあったけれど、あのときの彼の諦めないアプローチが、今の家族の始まりだったんだなと思います。

ノッコン寺田さんの猛烈なアプローチから結ばれた嫁コンさん。今では6人のお子さんに恵まれ、8人大家族の慌ただしい日常を送っていますが、その笑顔の裏では流産・死産という壮絶な経験がありました。時間がどれだけ経っても気持ちは整理できないとのことですが、ノッコン寺田さんや家族の支えのおかげで、少しずつ前を向けるようになっていったそうです。

