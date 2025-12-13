¡Ú¥Û¡¼¥¥ó¥°Çî»Î¤ÎÍ½¸À¡Û¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡×¤Ï±§ÃèºÇÂ®¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤À¤Ã¤¿¡©
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÆü¤Ï¼Â¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÀìÌçµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¶µÍÜ¡×¤À¡£
¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¸¦µæ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂçºåÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÆ£°æ·¼Í´»á¤¬¡¢ÊªÍý³Ø¡¢¾ðÊó²Ê³Ø¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÌÌÇò¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÈÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê½ñ¤²¼¤í¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ï¡ÖÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡×¡©
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Å·ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸÷¤µ¤¨Ã¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤½ÅÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍýÏÀ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤Î½ÅÎÏÇÈ´ÑÂ¬¤ä2019Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡È±Æ¡É¤Î»£±Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼Âºß¤¬³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È½ÅÎÏ¤Î·ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¾ðÊó½èÍýÁõÃÖ¡¢¡Ö±§Ãè°ìÂ®¤¤ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¡¼¥¥ó¥°Çî»Î¤ÎÍ½¸À
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤ò¿ô½½Ç¯Çº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡Ö¾ðÊó¾Ã¼º¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¡£
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î¸¶Íý¤Ë½¾¤¦¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸½¾Ý¤Ï²ÄµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤â´Þ¤á²¿¤«¤¬º¬ËÜÅª¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÊª¼Á¤ä¸÷¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¤ä¤¬¤Æ¾øÈ¯¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¾øÈ¯²áÄø¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÍýÏÀÊªÍý³Ø¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥°¤¬Í½¸À¤·¤¿¡Ö¥Û¡¼¥¥ó¥°íÕ¼Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¶¯¤¤½ÅÎÏ¤ÎÊÉ¤ò¡¢ÎÌ»Ò¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤ÇÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÎ³»Ò¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎíÕ¼Í¤Ï¡¢³°¸«¾å¤Ï´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¤ÎÀ±¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤¬¾ðÊó¾Ã¼º¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¾ðÊó¤ò¡È¤«¤º®¤¼¤ë¡É
¤³¤ÎÆæ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó½èÍý²áÄø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢ÆâÉôÁ´ÂÎ¤Ë½Ö»þ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸µ¤Î¹½Â¤¤¬´°Á´¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉºÙ¤«¤¯º®¤¶¤ê¹ç¤¦¸½¾Ý¤À¡£
Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅ©¤Î¥¤¥ó¥¯¤¬³¤Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î¾ðÊó¤Î¡Ö¤«¤º®¤¼¡×¤ò±§ÃèºÇÂ®¤Ç¹Ô¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢±§Ãè°ìÂ®¤¤ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¾ðÊó¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ±¤Ë¼±ÊÌÉÔÇ½¤Ê·Á¤Ë¤Þ¤Ç»¶¤é¤Ð¤ê¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥°íÕ¼Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤ëÎ³»Ò¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ó¼ý¤·¡¢°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿ÎÌ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸¶ÍýÅª¤Ë¤Ï¸µ¤Î¾ðÊó¤ò²òÆÉ¤Ç¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å°ÄìÅª¤ËÆñÆÉ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±§Ãè¤ÎÍý²ò¤âÁ°¿Ê¤¹¤ë
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤òÍý²ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¥¨¥é¡¼¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÏÀ¡¢ÎÌ»Ò¸í¤êÄûÀµÍýÏÀ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÍÑ¤òÌÜÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¼êË¡¤¬¡¢µÕ¤Ë±§Ãè¤ÎÍý²ò¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¤ÎÂ®¤µ¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Èó»þ´ÖÃá½øÁê´Ø¡ÊOTOC¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¾ðÊó¤¬¤É¤ì¤À¤±Â®¤¯¹¤¬¤ë¤«¡×¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ëÎÌ»Ò¾ðÊóÅª¤Ê¼ÜÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤¬¤¤¤«¤Ë¹âÂ®¤ËÎÌ»Ò¾ðÊó¤òÊ£»¨²½¤¹¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Google¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¿Í¹©Åª¤ËÈó»þ´ÖÃá½øÁê´Ø¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ÎÌ»Ò¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Á³³¦¤ÈÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤ÈÆ±¤¸ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎË¡Â§¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆ°ºî¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¹¶Î¬¡×¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤¬¡¢¼«Á³³¦¤ÎÍý²ò¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¡È¼«Á³¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡É¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¤è¤ê¸¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÌ¤Íè¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¼«Á³³¦¤ÈÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë