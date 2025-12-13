¥È¥é¥ó¥×»á¤é¤Î¿·¼Ì¿¿¸ø³«¡¡ÊÆÌ±¼ç¡¢ÉÙ¹ëµ¿ÏÇ¤Ç°µÎÏ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ²¼±¡¤Î´Æ»ë¡¦À¯ÉÜ²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷ÃÄ¤Ï12Æü¡¢¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»áÂ¦¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿19Ëç¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½÷À¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½÷À6¿Í¤È¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸µÂ¦¶á¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥Î¥ó»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤é¤È¤½¤ì¤¾¤ì°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÀ¯ºâ³¦¤ËÉý¹¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤Î´ÉÍý¼ÔÂ¦¤¬Æ±°Ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó9Ëü5ÀéËç¤Î°ìÉô¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢11·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î»ñÎÁ¤ò19Æü¤Þ¤Ç¤Ë³«¼¨¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£·ÑÂ³Ãæ¤ÎÁÜºº¤äÈï³²¼Ô¤Î¾ðÊó¤ÏÈó¸ø³«¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞµÄ°÷ÃÄ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤À¤±¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£