自民は異論

自民党と日本維新の会は１２日、北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸問題などを議論する与党プロジェクトチーム（ＰＴ）の初会合を開いた。

２０１６年に福井県小浜市や京都市を通る「小浜・京都ルート」に決まったが、維新は計８ルートを示し、再検討を求めた。自民内はルート変更への異論も根強く、議論は難航が予想される。（仁木翔大、大阪社会部 岡田優香）

◇「小浜・京都」反対論

ＰＴは全国の整備新幹線について議論する。共同座長には自民の渡海紀三朗元政調会長と維新の前原誠司顧問が就いた。前原氏は初会合で「各ルートの長所と短所が国民に理解される中で結論が見えてくる」と述べた。

北陸新幹線の延伸を巡っては、１６年に政府、自民と公明党の与党（当時）が小浜・京都ルートに決定した。しかし、新幹線の駅や線路が地下に建設される京都市ではトンネル建設による地下水の減少などが懸念され、反対の声が根強い。

７月の参院選京都選挙区（改選定数２）では、敦賀駅から東海道新幹線が通る米原駅（滋賀県）までを結ぶ別ルートの「米原ルート」を検討すると公約に掲げた維新の新人がトップ当選した。延伸問題で自公の整備委員会の委員長を務めてきた自民現職の西田昌司氏は２位で当選し、選挙後にルートを再検証する意向を示していた。

延伸問題は、自民と維新の連立政権合意書には盛り込まれていない。しかし、維新は自公のＰＴが原則非公開だった点を問題視し、議論の透明性を高めるようＰＴの開催を強く求めた。

◇「手戻りになる」

維新が示した８ルートには、過去に検討されたルートも含まれる。小浜・京都ルートや米原ルートに加え、小浜市と京都府亀岡市を通る「亀岡ルート」、琵琶湖西岸を通る「湖西ルート」、小浜市と京都府舞鶴市を通る「舞鶴ルート」があり、乗り換えの有無などでも場合分けされている。

１６年の決定時は、小浜・京都、舞鶴、米原の３ルートが検討され、所要時間が短い点や東海道新幹線への乗り換えがいらず、利便性が高い点などが小浜・京都ルートの決め手となった。

維新の再検討方針に対し、自民内では異論が相次ぎ、温度差が目立つ。初会合に出席した自民の稲田朋美元防衛相は、小浜・京都ルートの環境影響調査などが進んでいるとして「ここから違うルートの検討を始めると、手戻りにしかならない」と指摘した。与党ＰＴの事務局長に就いた滝波宏文参院議員も「結果的にまた小浜・京都ルートの優位性が確認されるのではないかと現時点では感触を持っている」と述べた。