¾¾»³Àé½Õ¡¢¸ø±éÃæ¤ËÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤â¡Ö¤Þ¤¢Íî¤Á¤Ä¤¯¤Ù¡ª¡×5000¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ËÎäÀÅÂÐ±þ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¾¾»³Àé½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼2025½©¡×Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºò½©¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¡£º£½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇËÜ³ÊÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÌó5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸á¸å7»þ5Ê¬¡¢°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤ò¿Ì¸»ÃÏ¤È¤¹¤ë¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£²ñ¾ì¤âÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖÍÕ»Ò¡×¤ÎÃÆ¤¸ì¤êÈäÏª¤Î¤¿¤á¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢Íî¤Á¤Ä¤¯¤Ù¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÊÑ¤Ë¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤â¥À¥á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÖÍÉ¤ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é²Î¤¤½Ð¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¸åÍÉ¤ì¤Æ¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¾éÃÌ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£