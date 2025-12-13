¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢¹ÈÇò23²ó½Ð¾ì¤ò²¸»Õ¤ÎÊèÁ°¤ËÊó¹ð¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö½¼¼Â¤Î¡Ø¼Â¡Ù¤Ç¤¹¡£Îø¤ÎÊý¤Ï¡Ä¡×
±é²Î²Î¼ê¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÄ¹Ã«»û¤ËÌ²¤ë²¸¿Í¡¦ÆÁ´Ö¹¯²÷¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ë¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë23Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÆÁ´Ö¤µ¤ó¤Ï½êÂ°¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Ç°é¤Æ¤Î¿Æ¡£
º£Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö½¼¼Â¤Î¡Ø¼Â¡Ù¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îø¤ÎÊý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¿·¶Ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤¬¥«¥é¥ª¥±¤ÎDAM¤ÈJOYSOUND¤Î¡Öº£Ç¯È¯Çä¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡×¤Ç1°Ì¡¢YouTubeÆ°²è¤¬245Ëü²óºÆÀ¸¤Ê¤É¹¥Ä´¤À¡£4·î¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç7¥¥í¤ä¤»¤¿¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¿å¿¹¤¬Ç¯Ëö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£