¡È¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÉÌ¸ÅçÀ»»Ò¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡¡1st¼Ì¿¿½¸¤Ç¡È¤»¤¤¤³¤Ã¤³¡É¤Îµ±¤²òÊü
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¸ÅçÀ»»Ò¤¬¡¢25Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ØDECADE¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤ÈÇòº½¤Î¥Ó¡¼¥Á¤¬¹¤¬¤ë²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¡£Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¸Åç¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤¬Æî¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¡¢Á¯¤ä¤«¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É¹¶¤á¤¿¡É¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÇÈþBODY¤òÈäÏª¤¹¤ëÌ¸ÅçÀ»»Ò
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÇÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¡£Æî¹ñ¤Î¸÷¤È±¢¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¸Åç¤Î¡ÈÀ»¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¡É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤à»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡Ì¸Åç¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Ð¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£³¤´ß¤Ç¤ÎÍ¼·Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¤ì¤¤¤Ê²«ºª»þ¤Ã¤Æ°ì½Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁÀ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë¤Î¥«¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢Æî¤ÎÅç¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æì¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é»£¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç°´ê¤¬³ð¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼Ì¿¿½¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÈ´¿è¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈþËÆ¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ì¸Åç¤Ï¡¢SUPER GT500¡Ö2021WedsSportRacing Gals¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡ØÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤ÎÆþ¾Þ·Ð¸³¤â¸Ø¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó ¥ì¡¼¥·¥ó¥°RQ2021¡×¤Ç¤Ï¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î10¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß´¶¤ò½É¤·¤¿¡ÈºÇ¹âÊö¤Î¤»¤¤¤³¤Ã¤³¡É¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìºý¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢12·î14Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤ÇÀè¹Ô¤ªÅÏ¤·²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
