コンパクト、だけど機能は妥協しない。配線も収納も美しく整う、機能美を備えたデスク【アイリスオーヤマ】のデスクがAmazonに登場中‼
木目と黒が織りなす落ち着きのあるデザイン。限られたスペースに、ちょうどいい快適さを提供してくれる【アイリスオーヤマ】のデスクがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのデスクは、スリムな奥行と収納力の両立にある。限られたスペースでも圧迫感なく設置でき、部屋を広く使える設計となっている。
棚にはちょっとした小物を置けるほか、背板付きで書籍の収納にも対応。コンセントトレイとコードスリットを備えており、配線もすっきりと整理できる。
パソコン作業や勉強に必要なスペースはしっかり確保しつつ、コンパクトなサイズ感で部屋の邪魔にならない。狭くなりがちな子供部屋にもフィットする使いやすさが特長。
下部の可動式棚は高さ調整が可能で、PCケースや書籍、雑貨などを自由に収納。自分ら木目調と黒の組み合わせが空間を引き締め、落ち着きのある印象を演出。機能性と美しさを兼ね備えた一台が、暮らしにちょうどいい快適さをもたらす。
