更年期にさしかかると、女性ホルモンの減少によりホルモンバランスが乱れ、《疲れ、イライラ、不安感、ほてり、めまい》などの不調が現れます。このゆらぎ世代の不調と向き合う第一歩は「症状を理解し、正しく知ること」です。そして不調を改善する鍵は「自律神経の力」と、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師である森田遼介さんは語ります。東洋医学の視点から6つの体質タイプに分類し、自分の体質に合うセルフケアが見つかる、森田さんの著書『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】やさしく、分かりやすく「ゆらぎ世代」を整えるコツを紹介する、森田遼介さん著書『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』

* * * * * * *

あなたのタイプは？体質診断チェックリスト

不調の改善のためには、まずは自分の体質を知ることが大切です。東洋医学では、人の体質を次の6つのタイプに当てはめることができると考えます。

気や血（けつ）が不足する「気虚（ききょ）」「血虚（けっきょ）」、気や血の流れが滞る「気滞（きたい）」「お血（けつ）」、それに水（すい：津液）の乱れ「陰虚（いんきょ）」「水滞（すいたい）」を加えた計6つの体質――これらのうち、自分にはどれが一番当てはまるかをチェックしていきましょう。

それぞれの「証（しょう）」についてはあとでくわしく紹介していきますので、まずは当てはまる数が多い「証」を把握し、該当するタイプの説明を参照してみてください。（※証とは：西洋医学でいう病名に当たる東洋医学名）

皆さんはどの体質に一番多くチェックがつきましたか？

それぞれの「証」が混ざっていることも当然あるはず。その場合はチェック数ごとの【注意レベル】分けを、以下の基準で把握してみてください。

自分に当てはまるところをチェックしてみましょう



（イラスト／pum 『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より）

・0〜2個……症状が軽い、または該当しない

・3〜5個……軽度の傾向があり、早めのセルフケアを推奨

・6〜8個……中程度の傾向があり、血液検査などや専門家に相談することを推奨

・9個〜……強い傾向があり、専門家の施術を受けることを推奨

これで自分自身の体質と注意レベルを把握できましたね。ここからは、体質別に起こりやすい不調や改善法についてくわしくご紹介していきましょう。

体質がわかると予防や改善が可能に

ちなみに体質がわかると、次のようなメリットがあります。

【1】自分の健康状態を客観的に理解できる：自分の弱点や傾向が把握できるため、日常生活の中で体調不良の原因に気づきやすくなり、病院や鍼灸院（または漢方薬局）へ行く前の段階で、自分の体調に適したセルフケアを始めることができます。

【2】適切なセルフケアに出会いやすくなる：体質に合った生活習慣や食事を選べるようになるため、不要な健康法や流行に惑わされず、自分に合ったセルフケアを選択し、継続できます。

【3】早期対応で慢性化や重症化を防げる：小さな不調を放置せず、早い段階で適切な対応がとれるようになり、自分の体質を把握していることで、未病（病気ではないが健康ではない状態）に対する予防が可能になります。

【4】心身のバランスを整え、生活の質が向上する：自分に合ったケアが見つかることにより、不調の改善方法を調べ過ぎるストレスから解放されます。また、東洋医学の視点では心と身体を統一的に把握するため、体調だけでなく気分の改善にも繋がりやすくなります。

体質を理解すれば「健康管理」ができる

【5】健康管理の基礎ができ、無駄な医療費を抑えられる：自分の体質を把握して日常的にケアすることで、病気や不調で医療機関に通う回数が減る可能性があります。すると、自分に合わないまたは効かないサプリメントや治療法に無駄なお金を使わずに済みます。

【6】季節やライフステージに合わせた健康管理ができる：自分のタイプを知ることで、季節や更年期の時期ごとの注意点をはじめ、加齢に伴う変化に対応しやすくなります。

【7】自己肯定感の向上：自分の体質を「個性」として捉えられるようになるため、健康上の課題をポジティブに考えられます。「何をしても体調が悪い」と思っていた人も、自分に合った改善策に取り組むことで、前向きになり自信がつくはずです。

自分の体質を理解することで、こんなにもメリットだらけの生活に切り替えていけるのです。のみならず、将来的に家族や友人などの健康管理にも、より良い寄り添い方ができるようになります。



自分の体質タイプをチェックする（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

※本稿は『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。