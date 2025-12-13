「消費者を動かしたCM展開 特別賞」に大谷出演の「お〜いお茶」

ドジャース・大谷翔平投手の影響力の大きさを感じさせた。CMの調査会社「CM総合研究所」は10日、2025年度の優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」148銘柄を発表。大谷が起用された飲料大手メーカーの伊藤園の「お〜いお茶」が特別賞に選ばれた。「完全にスポーツのスーパースターという枠からはみ出してる」など、“スター性”に衝撃が広がっている。

CM総合研究所は、「時代性」「話題性」「影響力」に優れ、本年度を象徴する10銘柄として「消費者を動かしたCM展開 特別賞」を選出した。「お〜いお茶」は1月からドジャースのユニホーム姿の大谷をCMに起用。3月にはロサンゼルスのビーチでリフティングする大谷が話題になり、5月から大谷が自ら車を運転してスタジアムに向かって試合に臨むCMも公開した。

大谷の起用が話題になり、同社のCM好感度は3000人調査を開始した2005年以降、自己最高スコアを更新。本年度のドリンクCM113ブランド中のNo.1に輝いた。伊藤園によると、大谷のCM効果により若年層や女性層といった新しいユーザーを獲得し、発売半年で当初の計画を達成。販売数量は計画の2倍で推移し、新シリーズの展開により、ブランド全体の購買層拡大に成功したという。

大谷はフィールド内でも今季自身4度目のMVPに選ばれるなど、類まれな実績を残している。そしてフィールド外でも圧倒的な存在を示し、「大谷翔平のCM見て即商品買った人多い説」「大谷翔平選手がお〜いお茶のCMを見た以降、一途に買うことになりました」「大谷選手のCM、爽快感が最高」「スキャンダルも無いだろうし、CMとして、こんなに最高のキャラクターっていないよね」「大谷の影響力ヤバすぎる」などとファンも度肝を抜かれたようだ。

大谷は伊藤園以外にも20社以上とスポンサー契約を結んでいる。米経済誌「フォーブス」によると、今年の副収入は1億50万ドル（約156億円）と算出されている。大谷がもたらす“経済効果”は圧倒的という他ない。（Full-Count編集部）