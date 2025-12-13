ダウ平均は反落、ＩＴ・ハイテク株の上値重い ブロードコムが下落＝米国株概況
NY株式12日（NY時間16:22）（日本時間06:22）
ダウ平均 48458.05（-245.96 -0.51%）
S＆P500 6827.41（-73.59 -1.07%）
ナスダック 23195.17（-398.69 -1.69%）
CME日経平均先物 50185（大証終比：-575 -1.15%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも下落。ナスダックは大幅安となった。ＩＴ・ハイテク株は依然として上値が重く、ブロードコム＜AVGO＞が決算を受けて下落したことが圧迫。決算自体は好調な内容だったものの、ＡＩ関連の売上高見通しが投資家の高い期待に届かなかったことが嫌気されている。
今週のオラクル＜ORCL＞の決算に続き、ブロードコム＜AVGO＞も決算を受けて冴えない反応を見せ、市場ではＡＩ関連株の高バリュエーションに対する懸念が再燃している。
オラクル＜ORCL＞がオープンＡＩ向けに進めているデータセンター計画の一部について、完成時期を２０２７年から２０２８年へと後ろ倒ししたと伝わったことも重しとなっていた。
ただ、ここに来て物色の矛先がこれまでのＩＴ・ハイテク株一辺倒から他の出遅れセクターにも向かう、いわゆるローテーションの動きが米株式市場を支えている。そのような中、前日のダウ平均は最高値を更新していた。
一部からは、「ダウ平均は素晴らしいパフォーマンスを示しており、この流れが続けば相場の裾野が広がる取引の始まりになる可能性がある。強気相場が続く鍵は、いわゆるマグニフィセント７に頼らず、残りのセクターが上昇することにあり、バトンがうまく引き継がれれば、来年初めにかけての上昇も不思議ではない」とのコメントも出ている。
ＦＲＢの連続利下げが他の出遅れセクターへの物色につながっているものと思われるが、ＦＯＭＣ内では意見が対立しており、本日は、来年にＦＯＭＣでの投票権を持つ予定の２名を含め、複数の米地区連銀総裁の発言が伝わっていたが、金利運営を巡って意見が対立しており、来年もＦＲＢを悩ませ続けることを示唆しているとの指摘も出ている。
なお、トランプ大統領がウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）のインタビューに答え、ウォーシュ元ＦＲＢ理事かハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長を次期ＦＲＢ議長に起用する方向で検討中と発言した。この２人に絞られたようだ。一方、米ＣＮＢＣはウォーシュ元理事が最有力とトランプ大統領が発言したと伝えていた。
ヨガウエアのルルレモン・アスレティカ＜LULU＞が決算を受け大幅高。既存店売上高が予想を上回ったほか、ガイダンスも公表し、通期見通しを上方修正した。自社株買いプログラムを１０億ドル増額するとも発表。
ライフサイエンス向けソフトウエアを手掛けるヴィーバ・システムズ＜VEEV＞が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価は従来の３２５ドルを取り下げた。
建材メーカーのクアネクス・ビルディング・プロダクツ＜NX＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ウィルソンＣＥＯは声明で「現在の環境下においても、事業全体の底堅さが引き続き確認できている」と述べた。
ネットワーク機器のシエナ＜CIEN＞が反落。前日は決算を受けて上昇していたものの、本日は反落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を１９０ドルに設定した。
コーヒー・紅茶のウエストロック・コーヒー＜WEST＞が上昇。フォードＣＥＯが１２月１０日に１０万株、４１．４万ドル分の同社株を購入していた。
