米１０年債利回り上昇 追加利下げの見方の一方、長期ゾーンは高止まりするインフレが意識＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 追加利下げの見方の一方、長期ゾーンは高止まりするインフレが意識＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.526（-0.014）

米10年債 4.186（+0.029）

米30年債 4.853（+0.053）

期待インフレ率 2.277（+0.014）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。来年にかけて追加利下げが行われるとの見方は短期ゾーンの利回り低下を支える一方、長期ゾーンでは依然として高止まりするインフレが意識されている。こうした短期と長期のかい離により、イールドカーブはさらにスティープ化し、主要なスプレッドは注目すべき水準に達している。



２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

