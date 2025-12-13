バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日放送開始）の主演俳優・仲野太賀の父親で俳優の中野英雄が登場！ 息子・太賀にまつわる、英雄のこわ～いエピソードや、その厳つい風貌からは想像できないデレデレっぷりが明らかになった。

現在60歳の中野英雄は、映画『アウトレイジ』シリーズへの出演で知られている。強面俳優として『相席食堂』に出演した英雄に、お笑いコンビ・千鳥は笑顔を引きつらせ、「強面（コワモテ）じゃない。“怖（コワ）”です！」「ガチコワ！」などと呟いた。

英雄の息子・太賀は、かつて千鳥と共演した番組で、「大悟さんは浮気しても許されるからいいですよね」といった発言をしたらしい。その際に大悟本人は、「別に何の問題でもない」「普通によくする話」ということで、「そんなことないわ～！」と太賀にツッコみ、放送は終了した。

大悟いわく、「そのオンエアがあった日に、中野（英雄）さんからワシに電話がかかってきた」そうだ。義理人情の深い英雄は、「息子がすいませんでした。今どちらにおられますか？ 今から息子を謝らせに行かせます」と言ったのだとか！ 英雄になりきって当時の状況を説明した大悟に相方のノブは、「いい、いい、いい！ 困る困る困る！」と思わず苦笑いした。

そんな英雄は新潟県新潟市で、『相席食堂』のディレクターにガチギレしつつ、人気居酒屋で地元民との相席に成功。太賀の話題になると笑顔を浮かべ、「このあいだ初めてInstagramに載せたんですけど、サシ飲みをしたのは初めて」「あんま息子だと思わないですね、（芝居を）見ているときは。ただのファンです」「僕の好きなお芝居」と語った。

太賀といえば、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日放送開始）の主演を務めることで話題沸騰中。『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟であり補佐役・秀長（演：仲野太賀）の目線で描かれる、奇跡の下克上サクセスストーリーだ。英雄は、「この2人（太賀と池松）のコンビがまたいいんですわ」とベタ褒めし、相席した人達にぜひ見てほしいと番組を宣伝。「日曜日は家から出ないです。夜は！」と宣言し、その場にいる全員をほっこりさせた。

なお、中野英雄の恐ろしさと息子愛がわかるロケVTRは、『相席食堂』12月9日放送回で公開された。

