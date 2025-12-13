「巡ろう！あすなろう！鉄道沿線スタンプラリー」キービジュアル（画像：JAF三重支部）

三重県四日市市を走るナローゲージの鉄道・四日市あすなろう鉄道を舞台にしたデジタルスタンプラリーが、2025年12月１日から始まった。JAF（日本自動車連盟）三重支部が協力する、「巡ろう！あすなろう！鉄道沿線スタンプラリー」は2026年２月28日まで。

マイカー利用客にも、地域のユニーク鉄道に目を向けてもらおうと編み出されたラリー。スタンプ押印用QRコードを印刷したポスターは、あすなろう四日市駅とあすなろう鉄道車内、市内のカフェ、菓子工房、和菓子店の５カ所に掲出する。

ラリーは、手持ちスマホからラリーページにアクセスしてスタート。「JAFドライブスタンプラリーシステム」を利用して、ポスターのQRコードをカメラで読み取ってスタンプを収集する。アプリのダウンロードは不要。参加無料だ。

スタンプ３個を集めるとあすなろう鉄道オリジナルグッズ、全５個をパーフェクト取得するとブランド牛「伊勢水沢牛」が当たるプレゼントに応募することができる。

四日市あすなろう鉄道は近鉄の軌間762ミリの内部（うつべ）線と八王子線を対象に、施設保有と列車運行主体を分ける経営の上下分離で2014年３月に設立された。

路線は内部線5.7キロと八王子線1.3キロ。代表車両は鉄道友の会のローレル賞を受賞した260系電車。

記事：上里夏生