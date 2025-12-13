ブンデスリーガ 25/26の第14節 ウニオン・ベルリンとライプチヒの試合が、12月13日04:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはオリバー・バーク（FW）、イリヤース・アンサ（FW）、鄭 優営（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはヤン・ディオマンデ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ヨハン・バカヨコ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分に試合が動く。ウニオン・ベルリンの鄭 優営（MF）のアシストからオリバー・バーク（FW）がゴールを決めてウニオン・ベルリンが先制。

59分、ライプチヒが選手交代を行う。ヨハン・バカヨコ（FW）からティディアム・ゴミス（FW）に交代した。

59分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。ヤニク・ハベラー（MF）からクリストファー・トリメル（DF）に交代した。

その直後の60分ライプチヒが同点に追いつく。コンラッド・ハーダー（FW）のアシストからティディアム・ゴミス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、63分ウニオン・ベルリンが逆転。クリストファー・トリメル（DF）のアシストからイリヤース・アンサ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

67分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。鄭 優営（MF）、オリバー・バーク（FW）に代わりアンドラス・シェーファー（MF）、アンドレイ・イリッチ（FW）がピッチに入る。

81分、ライプチヒが選手交代を行う。コスタ・ネデルイコビッチ（DF）からアンドリヤ・マクシモビッチ（MF）に交代した。

85分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。イリヤース・アンサ（FW）、デリック・ケーン（DF）に代わりティム・スカルケ（MF）、スタンリー・ヌソキ（DF）がピッチに入る。

90分、ライプチヒが選手交代を行う。ニコラス・サイバルト（MF）からティモ・ウェルナー（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ウニオン・ベルリンに貴重な追加点が入る。アンドレイ・イリッチ（FW）のアシストからティム・スカルケ（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ウニオン・ベルリンが3-1で勝利した。

なお、ウニオン・ベルリンは37分にヤニク・ハベラー（MF）、55分にダニーリョ・ドゥーキ（DF）に、またライプチヒは50分にダビト・ラウム（DF）、72分にコンラッド・ハーダー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

