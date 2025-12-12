ギャップが「ゴジラ」とコラボ　映画のワンシーンをデザインしたTシャツやスウェットなど発売

「ギャップ（GAP）」が、映画「ゴジラ」との初のコラボレーションアイテムを12月16日に発売する。アウトレットを除く全国のギャップ店舗、公式オンラインストア、とゾゾタウン（ZOZOTOWN）で取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コラボは、メンズ、ボーイズ、キッズの3つのカテゴリーで構成する。各アイテムには、ギャップを象徴するアーチロゴや、「ゴジラ／GODZILLA」のロゴに加え、過去作品に登場するゴジラのグラフィックをデザインした。

1965年の「怪獣大戦争」、1984年の「ゴジラ」、1992年の「ゴジラ VS モスラ」、1995年の「ゴジラ VS デストロイア」のそれぞれの映画のワンシーンをプリントした4型の「ゴジラ グラフィック GAPロゴ Tシャツ」や、フロントにギャップのアーチロゴとゴジラのグラフィック、ロゴを配した「ゴジラ ヴィンテージソフト グラフィック GAPロゴ スウェットシャツ」などをラインナップする。価格は5990〜9990円。

ボーイズ、キッズカテゴリーでは、ファッション小物も展開。両者のロゴをあしらった「ゴジラ グラフィック GAPロゴ ビーニー」（3490円）や、ゴジラのグラフィックをプリントした「ゴジラ グラフィック GAPロゴ クルーソックス3足セット」（1990円）を用意する。

◾️ギャップ：公式オンラインストア